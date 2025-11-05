Camariñas conmemora el 135 aniversario del Serpent
El buque inglés se hundió en la zona conocida como Punta do Boi en uno de los mayores naufragios de la historia
El Concello de Camariñas conmemora el 135 aniversario del hundimiento del Serpent, recordando este trágico suceso que marcó la historia y la identidad de este pueblo marinero. El 10 de noviembre de 1980 el buque británico HMS Serpent naufragó frente a la zona conocida como Punta do Boi, en una noche de un gran temporal en la costa, dejando 173 personas fallecidas.
Los actos conmemorativos comenzarán el próximo domingo 9 de noviembre en Faro Vilán (20.00 horas) con la representación teatral titulada “Naufraxios”. Al día siguiente, a mediodía, se llevará a cabo la tradicional ofrenda floral en el Cementerio de los Ingleses, en recuerdo de los marineros fallecidos en el accidente marítimo. A continuación, a las 13.00 horas, se inaugurará en el Museo do Alemán de Camelle la exposición “Serpent”, que permanecerá abierta al público hasta el 15 de diciembre.
Como colofón, entre el 1 y el 15 de diciembre la Casa de Pedra de Camariñas acogerá la muestra “Prestige”, que conecta dos hechos históricos del litoral: el hundimiento del Serpent y la catástrofe del Prestige, unidas por la memoria, la solidaridad y el mar.
Con esta programación, el Concello de Camariñas quiere honrar la memoria de las víctimas del buque británico y poner en valor el patrimonio histórico y marinero de la Costa da Morte. Desde el consistorio quieren invitar a los vecinos y visitantes a participar en este homenaje y así conocer también la historia local.