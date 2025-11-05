Un concurso de fotografía en Vimianzo pretende visibilizar la soledad no deseada

Cartel del concurso de fotografía en Vimianzo EC

El Concello de Vimianzo convoca la primera edición del concurso de fotografía ‘Luz na Soidade’, una iniciativa enmarcada en el proyecto municipal ‘Conectando Corazóns’, que está financiado por Xeal con el objetivo de sensibilizar y visibilizar la problemática de la soledad no deseada y el aislamiento social.

El certamen está abierto a todas las personas mayores de 16 años. Las fotografías deberán abordar, de manera artística, simbólica o documental, la temática de la soledad no deseada o el valor de las relaciones sociales que contribuyen al bienestar emocional. Cada participante podrá presentar una fotografía que debe ser propia e inédita y no haber sido seleccionada ni premiada en otro certamen. Será presentada de forma digital con formato jpg o png.

Las obras deben enviarse al correo luznasoidade@vimianzo.gal hasta el próximo 30 de noviembre, con los datos del autor. El concurso cuenta con tres premios de 400, 200 y 100 euros para las mejores fotografías y también se establece otro premio del público de 400 euros. Será para la fotografía que obtenga más reacciones positivas en la página de Facebook del Concello, entre las 20 imágenes finalistas.