Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

Más de 600 palilleiras en la Xuntanza de Vimianzo

El tradicional encuentro será este sábado, con artesanas llegadas de toda Galicia 

Redacción
06/11/2025 20:51
Participantes en la Xuntanza del pasado año en Vimianzo
Participantes en la Xuntanza del pasado año en Vimianzo
EC

La Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas de Vimianzo organiza su 18ª Xuntanza en el pabellón municipal, que tendrá lugar mañana sábado. En el encuentro participarán más de 600 artesanas llegadas desde diferentes puntos de Galicia para intercambiar ideas y experiencias entre ellas, además de promover este tipo de artesanía. 

La inauguración oficial está prevista para las 12.00 horas, aunque las puertas del pabellón abrirán a las 10.00. El acceso es libre y gratuito para todas las personas que deseen acudir y disfrutar del encaje de bolillos con las palilleiras participantes. 

Las artesanas proceden de los municipios de Oleiros, Arteixo, Caldas de Reis, Sarria, A Coruña, Ponteareas, Vigo, Baixo Miño, Tui, Mos, Noia, Padrón, Cambados, Porto Novo, Monforte, O Porriño, Betanzos, Cedeira, Coles, Ourense, Boiro, Vilanova de Arousa, Boiro, Valga, O Grove, Cesuras, Coirós, Esteiro, Urdilde, Cesuras, Cambre, Coirós, Esteiro,Noia, Burela, Xove, Cervo, Viveiro, A Guardia, O Rosal, Meaño, Fene, Narón, Neda, Ferrol, Camariñas y Vimianzo. 

A las 13.30 horas está prevista una comida de confraternidad en el restaurante Montevideo. El encuentro seguirá por la tarde y como es habitual, habrá sorteo de regalos. La entidad organizadora quiere agradecer la colaboración de la alcaldesa, Mónica Rodríguez, y de la Diputación de A Coruña para poder realizar este evento.

Te puede interesar

Noelia Freijeiro, segunda por la izquierda, con otras de las participantes en el encuentro

Malpica participa en el Encuentro Internacional de Mujeres Electas
Redacción
Medusas en la playa de Mar de Fóra este jueves

Las medusas inundan la playa de Mar de Fóra, en Fisterra
Redacción
El autor Ricardo Rei

Ricardo Rei publica dos obras sobre la identidad de la comarca y las distintas formas de hablar
Redacción
Uno de los puestos de la feria de Carballo este jueves

La feria de Carballo resiste al mal tiempo
Redacción