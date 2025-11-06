Más de 600 palilleiras en la Xuntanza de Vimianzo

Participantes en la Xuntanza del pasado año en Vimianzo EC

La Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas de Vimianzo organiza su 18ª Xuntanza en el pabellón municipal, que tendrá lugar mañana sábado. En el encuentro participarán más de 600 artesanas llegadas desde diferentes puntos de Galicia para intercambiar ideas y experiencias entre ellas, además de promover este tipo de artesanía.

La inauguración oficial está prevista para las 12.00 horas, aunque las puertas del pabellón abrirán a las 10.00. El acceso es libre y gratuito para todas las personas que deseen acudir y disfrutar del encaje de bolillos con las palilleiras participantes.

Las artesanas proceden de los municipios de Oleiros, Arteixo, Caldas de Reis, Sarria, A Coruña, Ponteareas, Vigo, Baixo Miño, Tui, Mos, Noia, Padrón, Cambados, Porto Novo, Monforte, O Porriño, Betanzos, Cedeira, Coles, Ourense, Boiro, Vilanova de Arousa, Boiro, Valga, O Grove, Cesuras, Coirós, Esteiro, Urdilde, Cesuras, Cambre, Coirós, Esteiro,Noia, Burela, Xove, Cervo, Viveiro, A Guardia, O Rosal, Meaño, Fene, Narón, Neda, Ferrol, Camariñas y Vimianzo.

A las 13.30 horas está prevista una comida de confraternidad en el restaurante Montevideo. El encuentro seguirá por la tarde y como es habitual, habrá sorteo de regalos. La entidad organizadora quiere agradecer la colaboración de la alcaldesa, Mónica Rodríguez, y de la Diputación de A Coruña para poder realizar este evento.