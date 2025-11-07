Mi cuenta

Soneira

Vimianzo convoca el concurso de postales navideñas

Está dirigido al alumnado de Educación Infantil y Primaria, con cuatro categorías

Redacción
07/11/2025 22:14
Luces navideñas el pasado año en Vimianzo
EC

El Concello de Vimianzo ha convocado una nueva edición del concurso infantil de postales de Nadal, con el que busca fomentar la creatividad y el espíritu de estas fechas entre los más pequeños. Bajo el lema ‘Vive o Nadal en Vimianzo’, el certamen está dirigido a todos los niños de Educación Infantil y Primaria, que podrán presentar sus creaciones con técnica libre en formato A4, aunque está prohibida la purpurina, algodón y tintas metálicas. 

El plazo para presentar los trabajos abrirá el lunes 10 de noviembre y finaliza el 15 de diciembre, de lunes a viernes (de 10.00 a 20.00 horas y sábados de 10.00 a 13.00) en la Casa de Cultura. Se establecen cuatro categorías: una para Educación Infantil y otras tres para 1º y 2º de Primaria, 3º y 4º y 5º y 6º. 

En cada una habrá dos premios que consisten en libros o material didáctico. Además, el Concello elegirá la postal con la que se felicitarán las fiestas navideñas. Los ganadores se darán a conocer el 21 de diciembre en un acto en la Casa de Cultura.

