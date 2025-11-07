Vimianzo convoca el concurso de postales navideñas
Está dirigido al alumnado de Educación Infantil y Primaria, con cuatro categorías
El Concello de Vimianzo ha convocado una nueva edición del concurso infantil de postales de Nadal, con el que busca fomentar la creatividad y el espíritu de estas fechas entre los más pequeños. Bajo el lema ‘Vive o Nadal en Vimianzo’, el certamen está dirigido a todos los niños de Educación Infantil y Primaria, que podrán presentar sus creaciones con técnica libre en formato A4, aunque está prohibida la purpurina, algodón y tintas metálicas.
El plazo para presentar los trabajos abrirá el lunes 10 de noviembre y finaliza el 15 de diciembre, de lunes a viernes (de 10.00 a 20.00 horas y sábados de 10.00 a 13.00) en la Casa de Cultura. Se establecen cuatro categorías: una para Educación Infantil y otras tres para 1º y 2º de Primaria, 3º y 4º y 5º y 6º.
En cada una habrá dos premios que consisten en libros o material didáctico. Además, el Concello elegirá la postal con la que se felicitarán las fiestas navideñas. Los ganadores se darán a conocer el 21 de diciembre en un acto en la Casa de Cultura.