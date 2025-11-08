Mi cuenta

Soneira

Vimianzo reúne a más de 600 palilleiras de toda Galicia en una exitosa XVIII Xuntanza

Mónica Rodríguez: “A arte dos palillos segue tan vixente coma sempre"

Redacción
08/11/2025 17:16
Xuntanza de palilleiras en Vimianzo
Xuntanza de palilleiras en Vimianzo
Vimianzo reúne este sábado a más de 600 palilleiras llegadas de toda Galicia en la 18ª Xuntanza organizada por la Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas de Vimianzo. El evento se lleva a cabo en el pabellón municipal con gran éxito.

Durante la inauguración, la alcaldesa, Mónica Rodríguez, agradeció el trabajo de la asociación organizadora del evento. “Elas son o corazón desta Xuntanza e, sen elas, isto non sería posible”, afirmó sobre As Nemanquiñas. Además, la regidora puso en valor el arte de palillar. “É unha arte que define a nosa existencia e que forma parte de nós. A arte dos palillos segue tan vixente coma sempre e así o demostrades todas e cada unha das persoas que hoxe nos acompañades”, dijo la alcaldesa a las participantes. 

Tras la exhibición llegó el momento de una comida de confraternidad en el restaurante Montevideo. El encuentro sigue por la tarde y como es habitual, habrá sorteo de regalos. La entidad organizadora quiere agradecer la colaboración de la alcaldesa y de la Diputación.

