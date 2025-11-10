Castro Paredes lleva a Baio 'O lanzador de coitelos'

Fernando Castro Paredes en el instituto de Baio Cedida

El profesor Fernando Castro Paredes presentó ‘O lanzador de coitelos’, Premio Galaxia 2025 en el club de lectura Baiolendo del instituto Maximino Romero de Lema de Baio (Zas).

La obra “combina os códigos do thriller clásico cunha estrutura sofisticada e sedutora, explorando a liberdade, a memoria, o fracaso, a corrupción e a liña borrosa entre vítimas e verdugo”, tal como se puso de manifiesto durante la charla con el autor, quien reconoció que la idea inicial era crear una pieza teatral cómica.