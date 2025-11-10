Soneira
Castro Paredes lleva a Baio 'O lanzador de coitelos'
El profesor presentó su obra en el club de lectura Baiolendo este lunes
El profesor Fernando Castro Paredes presentó ‘O lanzador de coitelos’, Premio Galaxia 2025 en el club de lectura Baiolendo del instituto Maximino Romero de Lema de Baio (Zas).
La obra “combina os códigos do thriller clásico cunha estrutura sofisticada e sedutora, explorando a liberdade, a memoria, o fracaso, a corrupción e a liña borrosa entre vítimas e verdugo”, tal como se puso de manifiesto durante la charla con el autor, quien reconoció que la idea inicial era crear una pieza teatral cómica.