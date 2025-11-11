Vía libre para licitar la prolongación de la autovía de la Costa da Morte hasta la AC-432

Autovía de la Costa da Morte Archivo

El Consello da Xunta dio este martes luz verde definitiva al proyecto de trazado que permitirá extender la autovía de la Costa da Morte desde Santa Irena, en Vimianzo, hasta su enlace con la carretera AC-432, que comunica con Camariñas. Con esta aprobación, el Gobierno gallego convocará de inmediato los actos expropiatorios previos y prevé licitar las obras antes de que finalice el año.

La intervención está presupuestada en más de 36,1 millones de euros. El nuevo tramo tendrá 5,5 kilómetros de longitud y se ejecutará sobre una traza en la que parte del movimiento de tierras ya está realizada. El proyecto contempla la construcción de dos enlaces –con previsión de un tercero–, tres viaductos, seis pasos superiores, tres inferiores y seis estructuras de drenaje. La obra más destacada será el viaducto sobre el río Vimianzo, previsto entre los puntos kilométricos 7+005 y 7+249, para salvar el curso fluvial y su entorno.

Esta prolongación dará continuidad al trazado operativo desde 2016, compuesto por casi 28 kilómetros que enlazan Carballo, Coristanco, Cabana, Zas y Vimianzo hasta Santa Irena. Según la Xunta, la infraestructura supuso una mejora significativa en los tiempos de desplazamiento y la seguridad vial, y registra más de 6.000 vehículos diarios de media.

El Ejecutivo autonómico enmarca la obra en su estrategia de vertebración territorial, que ha avanzado tras el rescate de las concesiones en sombra, lo que amplía su capacidad de inversión. En los presupuestos de 2026 se reservan ocho millones de euros para este eje viario.

Con la tramitación técnica ya completada y el proceso expropiatorio en marcha, la Xunta confía en licitar la obra antes de que termine el año y avanzar en la ampliación de la autovía hacia Camariñas, con el objetivo de reforzar las conexiones en la Costa da Morte.