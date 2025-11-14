Camariñas abre el 25N con 'Voces' contra las violencias machistas

Sandra Ínsua, izquierda, y Begoña Tajes presentan el programa

Camariñas inicia este sábado las actividades en torno al 25N con la III Xuntanza Voces contra las violencias machistas. Será a las 18.00 horas en la Casa de Pedra, con actuaciones musicales de la coral polifónica Brisas do Mar (Camariñas), la asociación cultural Chorima de Castro (Narón) y la coral del centro social Sagrada Familia de A Coruña. Al rematar, se recordará a las víctimas de feminicidios delante de la estatua de las palilleiras.

La programación seguirá el día 21 con la obra de teatro ‘O meu camiño’, con una reflexión sobre la igualdad y la superación personal. El día 24 habrá un espectáculo de narración oral, ‘Rosa e azul’, dirigido al alumnado del CEIP O Areal. Se trata de una propuesta en la que se abordan los estereotipos de género desde edades tempranas.

El 25 de noviembre se celebrará el acto central en el instituto Pedra da Aguia con la lectura del manifiesto institucional (12.00 horas) y la presentación de un mural contra la violencia de género, elaborado en colaboración con la comunidad educativa. Ese mismo día el Museo do Encaixe (18.00 horas) acogerá una nueva edición del Club de Bordado, una actividad participativa que combina arte, expresión y sororidad. La programación se cierra el día28 con la sesión de cuentacuentos “Pippi Mediaslongas, a nena máis forte do mundo” en el CEIP Ponte do Porto.

La alcaldesa, Sandra Ínsua, y la concejala Begoña Tajes presentaron ayer la programación bajo el lema “Sempre vivas, sempre libres”.

El Concello de Corcubión también dio a conocer la programación del 25N, que dará comienzo el día 21 con la presentación de ‘O faiado das papoulas’, de Baia Fernández. Seguirá el 23 con teatro y el 25 habrá una concentración para rechazar la violencia machista. Los actos rematan el 29 con el documental ‘Gaza, a franxa do exterminio’.