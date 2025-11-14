Mi cuenta

Diario de Ferrol

Soneira

Investigan a una vimiancesa por apropiarse de joyas y dinero en la casa en la que trabajaba

La Guardia Civil logró recuperar los dos anillos de oro y los 400 euros sustraídos

Europa Press
14/11/2025 22:58
Uno de los anillos robados
La Guardia Civil investiga a una vecina de Vimianzo a la que se le atribuye el robo de dos anillos de oro y 400 euros en efectivo en la vivienda donde trabajaba como empleada de hogar. 

Según informa la Comandancia, la investigación se inició tras la denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Ponteceso, en la que la víctima comunicaba que alguien le había sustraído dos anillos de oro valorados en 1.000 euros cada uno, además de 400 euros en efectivo

 Las pesquisas permitieron identificar a la supuesta autora de los hechos, una vecina de Vimianzo que realizaba labores de asistencia en la casa. 

Los agentes lograron recuperar las joyas y devolverlas a su propietaria.

