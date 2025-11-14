Investigan a una vimiancesa por apropiarse de joyas y dinero en la casa en la que trabajaba

Uno de los anillos robados Cedida

La Guardia Civil investiga a una vecina de Vimianzo a la que se le atribuye el robo de dos anillos de oro y 400 euros en efectivo en la vivienda donde trabajaba como empleada de hogar.

Según informa la Comandancia, la investigación se inició tras la denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Ponteceso, en la que la víctima comunicaba que alguien le había sustraído dos anillos de oro valorados en 1.000 euros cada uno, además de 400 euros en efectivo

Las pesquisas permitieron identificar a la supuesta autora de los hechos, una vecina de Vimianzo que realizaba labores de asistencia en la casa.

Los agentes lograron recuperar las joyas y devolverlas a su propietaria.