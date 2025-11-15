El 'Ponte Friki', que se celebrará en el mes de marzo, ya tiene cartel

Participantes en la presentación del cartel Cedida

El evento ‘Ponte Friki’, que llegará a la localidad camariñana el 14 y el 15 de marzo del próximo año, ya tiene cartel oficial, que fue realizado por la artista @gashadokuroz. La imagen fue elegida entre las más de 20 propuestas presentadas para ilustrar esta edición.

La alcaldesa, Sandra Ínsua, y la concejala de Cultura, Encarna Liñeiro, presentaron ayer el cartel. En el acto anunciaron que debido al éxito de la primera edición, se duplicará el aforo del recinto, añadiendo dos carpas más al pabellón polideportivo donde se realiza.