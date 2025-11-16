Mi cuenta

Camariñas une sus voces contras las violencias machistas

Durante el acto recordaron la memoria de las víctimas y la necesidad de erradicar esta lacra

Redacción
16/11/2025 21:10
El coro Brisas do Mar de Camariñas en la actuación del sábado
El coro Brisas do Mar de Camariñas en la actuación del sábado
IG

Camariñas comenzó este sábado la programación alrededor del 25N, el Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, uniendo sus voces para luchar contra esta lacra social. En la III ‘Xuntanza Voces Contra as Violencias Machistas’ participaron el Coro Brisas do Mar de Camariñas, la Coral Chorima de Castro y la Coral Polifónica del Centro Social Sagrada Familia de A Coruña, con mucho público comprometido llenado la jornada de emoción y compromiso. 

El lema de la conmemoración de este año es “Sempre vivas, sempre libres”. Como muestra de homenaje a las víctimas de violencia de género, se instaló un centro con una rosa blanca por cada mujer asesinada, recordando la memoria de las víctimas y la necesidad de seguir trabajando por una sociedad libre de violencias machistas.

 Los actos alrededor del 25N continúan estos días por toda la comarca. En Carballo el miércoles será la primera actividad con A Xanela do Maxín, que presentará ‘Lúa quere viaxar a...Marte’.

