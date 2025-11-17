Cee y Vimianzo lideran las ventas en el programa 'Mercanavila' de la Diputación

La diputada de Emprego y la alcaldesa en un comercio de Vimianzo Cedida

El programa MercaNaVila, impulsado por la Diputación de A Coruña para apoyar el comercio local en los concellos de menos de 20.000 habitantes, se consolida como un éxito en la comarca y en toda la provincia. El programa acumula 76.446 bonos descargados, más de 156.305 operaciones realizadas y un volumen total de 8.921.175 euros movilizados en ventas.

En la Costa da Morte destacan los concellos de Cee y Vimianzo, liderando las ventas. En Cee se registraron 10.434 operaciones con los descuentos, y ventas por un total de 581.721 euros. Por su parte, Vimianzo alcanzó 2.541 operaciones y cerca de 155.000 euros en ventas, según los datos de este lunes.

A continuación se sitúan los municipios de Santa Comba, Zas, A Laracha, Camariñas, Ponteceso o Mapilca. En conjunto, los once concellos de menos de 20.000 habitantes de la comarca suman 1.472.985 euros en ventas.

La diputada de Emprego, Rosa Ana García, acompañada de la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, visitó ayer varios comercios adheridos al programa. García destacó la importancia del pequeños comercio como “motor” en las localidades y los descuentos de esta campaña de descuentos, que finaliza el día 20 de noviembre.