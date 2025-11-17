Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

Cee y Vimianzo lideran las ventas en el programa 'Mercanavila' de la Diputación

La campaña finaliza el jueves, con descuentos en las compras de los comercios asociados

Redacción
17/11/2025 20:18
La diputada de Emprego y la alcaldesa en un comercio de Vimianzo
La diputada de Emprego y la alcaldesa en un comercio de Vimianzo
Cedida

El programa MercaNaVila, impulsado por la Diputación de A Coruña para apoyar el comercio local en los concellos de menos de 20.000 habitantes, se consolida como un éxito en la comarca y en toda la provincia. El programa acumula 76.446 bonos descargados, más de 156.305 operaciones realizadas y un volumen total de 8.921.175 euros movilizados en ventas. 

En la Costa da Morte destacan los concellos de Cee y Vimianzo, liderando las ventas. En Cee se registraron 10.434 operaciones con los descuentos, y ventas por un total de 581.721 euros. Por su parte, Vimianzo alcanzó 2.541 operaciones y cerca de 155.000 euros en ventas, según los datos de este lunes. 

A continuación se sitúan los municipios de Santa Comba, Zas, A Laracha, Camariñas, Ponteceso o Mapilca. En conjunto, los once concellos de menos de 20.000 habitantes de la comarca suman 1.472.985 euros en ventas. 

La diputada de Emprego, Rosa Ana García, acompañada de la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, visitó ayer varios comercios adheridos al programa. García destacó la importancia del pequeños comercio como “motor” en las localidades y los descuentos de esta campaña de descuentos, que finaliza el día 20 de noviembre.

Te puede interesar

El Coristanco celebra el liderato. FOTO: SD CORISTANCO

El Coristanco arrebata el liderato al Oza en su duelo directo
Laura Rodríguez
El duelo Bergantiños-Domaio en As Eiroas | RAÚL LÓPEZ

El Bergan no cede y suma su quinta victoria de la campaña
Laura Rodríguez
El Malpica celebrando su liderato

El Malpica se afianza como líder en una jornada llena de empates
Laura Rodríguez
Club do Mar y Lalín, durante el encuentro disputado ayer en el Municipal de A Laracha

El Club do Mar no perdona ante el Boimorto
Laura Rodríguez