El BNG reclama una mejora integral en la vía que une Ponte do Porto con Camelle
Denuncia la peligrosidad de esta carretera, con una veintena de accidentes en menos de dos años
El BNG de Camariñas volvió a insistir en la urgencia de mejorar la seguridad y el trazado de la carretera provincial DP-1601, que une Ponte do Porto con Camelle. La formación señaló que no basta con un asfaltado de la vía y que es necesaria una actuación integral que permita mejorar las condiciones de circulación.
El grupo nacionalista advirtió que este tramo registra una alta siniestralidad, con más de veinte accidentes en menos de dos años. “E nestes días de mal tempo vese aínda máis a necesidade de arranxar esta estrada, pois coas abundantes choivas a perigosidade aumenta”, apuntaron y recordaron que “incluso na época de mellor climatoloxía rexístranse sinistros; sen ir máis lonxe, este verán houbo tres, algún deles de gravidade”.
El portavoz municipal, Xurxo Rodríguez, recordó que en septiembre presentó una moción para que la Diputación acometa la obra.. “Levamos anos advertindo do perigo da vía que une Ponte do Porto con Camelle, onde se soen producir accidentes con frecuencia, algúns deles graves”, afirmó, insistiendo en que “hai que actuar con urxencia para deixar de ter unha infraestrutura doutra época, sen garantías de seguridade ningunha”.