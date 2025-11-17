Soneira
Zas pecha o seu ciclo cultural cunha homenaxe ás cantareiras
Encontro arredor da poesía popular galega, con mulleres que conservan este legado
O Concello de Zas pechou este domingo o ciclo literario e cultural ‘Follas de Outono’ cunha homenaxe ás cantareiras, onde participaron distintas xeracións das cantadoras da asociación Adro e as veciñas de Pudenza Clarisa Santos e Matilde Ferreiro, cun gran saber popular, ademais da académica Fina Casalderrey, que realizou unha fonda reflexión sobre a poesía.
Casalderrey tamén visitou anteriormente a Casa do Concello para firmar no libro de honra. Con este acto clausúrase a actividade cultural das últimas semanas en Baio (Zas).