Soneira

Zas pecha o seu ciclo cultural cunha homenaxe ás cantareiras

Encontro arredor da poesía popular galega, con mulleres que conservan este legado

Redacción
17/11/2025 21:27
Participantes na homenaxe ás cantareiras este domingo en Baio
Participantes na homenaxe ás cantareiras este domingo en Baio
EC

O Concello de Zas pechou este domingo o ciclo literario e cultural ‘Follas de Outono’ cunha homenaxe ás cantareiras, onde participaron distintas xeracións das cantadoras da asociación Adro e as veciñas de Pudenza Clarisa Santos e Matilde Ferreiro, cun gran saber popular, ademais da académica Fina Casalderrey, que realizou unha fonda reflexión sobre a poesía.

Casalderrey tamén visitou anteriormente a Casa do Concello para firmar no libro de honra. Con este acto clausúrase a actividade cultural das últimas semanas en Baio (Zas). 

