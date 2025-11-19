Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

Alumnado del IES Pedra da Aguia aprende sobre reciclaje y ecología

Estudiantes de segundo de ESO visitaron las instalaciones de Sogama y A Casa Grande de Xanceda

Redacción
19/11/2025 23:09
Alumnado de Ponte do Porto en las instalaciones de Sogama
Alumnado de Ponte do Porto en las instalaciones de Sogama
EC

Alumnado de 4º de ESO del instituto Pedra da Aguia de Ponte do Porto (Camariñas) visitaron las instalaciones de Sogama y la granja ecológica A Casa Grande de Xanceda, donde aprendieron conceptos básicos sobre reciclaje y ecología. 

En Cerceda les aclararon que se trata de una empresa de tratamiento de determinado tipo de residuos, en concreto, los que van a los distintos contenedores. Después venden el producto a empresas de reciclaje. En la granja escuela el alumnado pudo disfrutar de la naturaleza e incluso dio de comer a los concejos, cabras, cerdos y terneros.

Te puede interesar

La llave que permite a los adheridos a la campaña depositar sus residuos en el colector marrón

Carballo lleva a cabo nuevas acciones para sensibilizar sobre el reciclaje de residuos orgánicos
Redacción
Miguel Vales, Daniel Pérez y Luis Lamas examinando el estado de las obras entre el tramo entre Pereiro Vello y Outón

El Concello de Carballo completa el plan anual de pavimentación de vías estructurales
Redacción
Óscar Ínsua (segundo dch.) en una reunión mantenida con representantes de las mariscadoras de Camariñas

El BNG reclama a la Xunta un plan de viabilidad para las mariscadoras de Camariñas
Redacción
Asistentes al evento celebrado en la localidad lusa de Viana do Castelo

La CMAT refuerza la cooperación atlántica en Viana do Castelo con una nueva mesa interpretativa
Redacción