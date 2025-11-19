Alumnado del IES Pedra da Aguia aprende sobre reciclaje y ecología

Alumnado de Ponte do Porto en las instalaciones de Sogama EC

Alumnado de 4º de ESO del instituto Pedra da Aguia de Ponte do Porto (Camariñas) visitaron las instalaciones de Sogama y la granja ecológica A Casa Grande de Xanceda, donde aprendieron conceptos básicos sobre reciclaje y ecología.

En Cerceda les aclararon que se trata de una empresa de tratamiento de determinado tipo de residuos, en concreto, los que van a los distintos contenedores. Después venden el producto a empresas de reciclaje. En la granja escuela el alumnado pudo disfrutar de la naturaleza e incluso dio de comer a los concejos, cabras, cerdos y terneros.