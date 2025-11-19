Soneira
Alumnado del IES Pedra da Aguia aprende sobre reciclaje y ecología
Estudiantes de segundo de ESO visitaron las instalaciones de Sogama y A Casa Grande de Xanceda
Alumnado de 4º de ESO del instituto Pedra da Aguia de Ponte do Porto (Camariñas) visitaron las instalaciones de Sogama y la granja ecológica A Casa Grande de Xanceda, donde aprendieron conceptos básicos sobre reciclaje y ecología.
En Cerceda les aclararon que se trata de una empresa de tratamiento de determinado tipo de residuos, en concreto, los que van a los distintos contenedores. Después venden el producto a empresas de reciclaje. En la granja escuela el alumnado pudo disfrutar de la naturaleza e incluso dio de comer a los concejos, cabras, cerdos y terneros.