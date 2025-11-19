El PP reclama al Gobierno central que refuerce la seguridad en la Costa da Morte

Paula Prado con representantes populares este miércoles en Camariñas Íñigo Rolán

El Partido Popular reitera al Gobierno central que refuerce la seguridad en el litoral gallego y en particular en la Costa da Morte, para poder así hacer frente a las amenazas que suponen el narcotráfico o la inseguridad ciudadana en los concellos de la comarca.

Así lo puso de manifiesto la secretaria general Paula Prado en la visita que realizó ayer a Camariñas, junto a la portavoz local, Paula Mouzo Mas, integrantes del grupo municipal y otros representantes del PP en la comarca y el secretario provincial Evaristo Ben. Paula Prado reivindicó en este encuentro que el PP es el “partido que máis se preocupa por Camariñas e pola Costa da Morte”.

A modo de ejemplo, citó las demandas que llevaron al Parlamento, trasladadas por sus representantes municipales, como la reclamación de una base permanente del Servicio de Vigilancia Aduanera en Camariñas y el refuerzo y ampliación de los medios personales, materiales y tecnológicos de este cuerpo, que fueron aprobadas por unanimidad. Lo mismo ocurrió con la solicitud del PP al Gobierno Central para que establezca como principales los puestos de la Guardia Civil de Vimianzo y Corcubión, para que puedan ser dotados de un mayor número de efectivos.

“Son cuestións imprescindibles para o reforzo da seguridade no litoral galego, pero o Goberno de Sánchez, que é o que ten as competencias, non parece querer atendelas”, denunció Paula Prado, al tiempo que afeaba a los representantes socialistas de la comarca que no parecían estar preocupados por este asunto. Además, realizó un llamamiento a demostrar “unha postura firme de todos” contra la lacra del narcotráfico.

La secretaria del PPdeG afirmó que la situación de Camariñas es “un grande exemplo do que ocorre onde non goberna o Partido Popular”, lamentando que la alcaldesa esté “impregnada do peor da marca PSOE” y, en consecuencia, “prefira centrarse en apoiar e protexer a Pedro Sánchez antes que solucionar os problemas máis urxentes do concello”. Paula Prado denunció el “récord negativo” que supone ser el concello con menos inversión por habitante de la Costa da Morte. “Inviste pouco máis de 106 euros por veciño”, subrayó la representante popular.

“Estou segura de que se o Partido Popular gobernara en Camariñas e Paula Mouzo fora alcaldesa, ela e o seu equipo traballarían para todos os seus veciños e veciñas sen sectarismos e sen deixarse influír pola cor política”, concluyó Prado. Paula Mouzo por su parte agradeció que el PP atendiese su demanda de dotar de más seguridad a la comarca, ya que es un asunto que preocupa a toda la población. “Porque necesitamos máis medios para velar pola seguridade dos cidadáns e loitar contra o narcotráfico”, indicó.