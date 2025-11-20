Carlos Bardullas: “La peluquería del futuro debe de seguir siendo humana para ser arte”

El estilista Carlos Bardullas IG

El estilista camariñán afincando en A Coruña Carlos Bardullas, considerado uno de los mayores expertos en cortes de cabello del país, da un paso más en su búsqueda de la excelencia profesional. El creador del sistema Ambidextra, una innovadora técnica que utiliza ambas manos de forma simultánea para transformar la estructura del cabello, ha anunciado que a partir de ahora centrará su labor exclusivamente en el corte, dejando en segundo plano los trabajos de color.

“Mi objetivo es alcanzar la máxima precisión y perfección técnica. El sistema Ambidextra exige una concentración absoluta, por eso he decidido dedicarme por completo al corte y al cambio de look”, explica Bardullas. Su agenda, que se cierra cada año en cuestión de días, ya tiene todas las citas completas para 2026, reflejo de la gran demanda que suscita su método entre clientes de toda España e incluso del extranjero, especialmente de París y Londres, que viajan expresamente a Galicia para ponerse en sus manos.

“Un buen corte debe ser funcional, adaptarse a la personalidad y mantenerse sin esfuerzo. La naturalidad y la armonía son las claves de mi trabajo”, afirma. Bardullas también destaca la necesidad de conectar con los clientes y del papel de la tecnología, apostando por la creación y la empatía. “Antes de cortar, escucho. Dedico tiempo a conocer la historia de cada persona. Ninguna máquina podrá sustituir esa conexión humana”, asegura. “La peluquería del futuro debe seguir siendo humana. Solo así puede ser arte”, defiende el estilista natural de Ponte do Porto.