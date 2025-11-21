La Semana Tola vuelve a Feirauto

Presentación del cartel de Feirauto en el Concello de Zas Mar Casal

Feirauto celebra una nueva edición, la número 56, con una Semana Tola de puertas abiertas entre los días 24 y 30 de noviembre. El alcalde de Zas, los responsables de los tres concesionarios participantes y el presidente de la Fecom presentaron ayer el cartel en el Concello, en la que animaron a visitar los establecimientos para encontrar el vehículo adecuado a cada comprador.

El alcalde, Manuel Muíño, destacó que de nuevo Baio se convertirá en la capital del automóvil, como lleva haciendo en todas las ediciones anteriores, siendo un referente en toda la Costa da Morte. También mostró su “orgullo” por apoyar la feria, que ya forma parte de la “historia viva do noso concello”.

Julio Lema, de Talleres J. Lema, destacó la calidad y las buenas condiciones de financiación que se ofrecen. También indicó que por cada compra se regalarán 200 euros en combustible.