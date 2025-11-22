Mi cuenta

Diario de Ferrol

Soneira

Patrimonio, artesanía y observación de estrellas, en el puente de diciembre en Vimianzo

El Concello ha programado un intenso programa cultural entre los días 5 y 8

Redacción
22/11/2025 01:34

El Concello de Vimianzo ofrece una amplia variedad de actividades para el puente festivo de diciembre, con el patrimonio y la artesanía como eje central. Como es habitual, se realizarán visitas guiadas al castillo a las 11.00, 13.00 y 16.30 horas. Además, se podrá disfrutar de la tradicional muestra de artesanía en vivo en la fortaleza. 

Las visitas guiadas también se realizarán por los dólmenes del municipio los días 5 y 8 de diciembre, en horario de mañana. El puerto de Cereixo será otro de los lugares a visitar durante los días 7, a las 17.30 horas, y 8, a las 16.00 horas; así como los Batáns de Mosquetín (6 y 7 a las 12.00 horas) y el castro das Barreiras, el día 5 a las 17.30 horas.

 Además, el Concello continúa con su apuesta por fortalecer el municipio como destino Starlight con la organización de dos actividades de observación de las estrelsas. La primera será el día 6 en el monte de San Bartolo y la siguiente, el 8, desde el mirador Furna do Sapo. En todos los casos hay que anotarse previamente para poder participar.

