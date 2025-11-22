Vimianzo encenderá la Navidad el día 5 de diciembre

Encendido navideño el pasado año EC

El Concello de Vimianzo se prepara para encender la magia navideña por todo lo alto. Será el próximo 5 de diciembre, coincidiendo con el puente festivo, en el que está prevista una gran fiesta para disfrutar en familia. En la Praza do Concello ya están instalando la carpa, donde habrá de nuevo el Recuncho Gastronómico, con actividades para pequeños y mayores.

El encendido está previsto para las 20.00 horas, y a continuación los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo ‘Tibu e os seus amigos’. También habrá una gran chocolatada en la carpa, gratuita para los asistentes, como es habitual, dando así comienzo al Nadal en Vimianzo.