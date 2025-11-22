Mi cuenta

Diario de Ferrol

Soneira

Vimianzo encenderá la Navidad el día 5 de diciembre

Se prenderá el alumbrado navideño en la carpa que se instalará en la Praza do Concello

Redacción
22/11/2025 19:29
Encendido navideño el pasado año
EC

El Concello de Vimianzo se prepara para encender la magia navideña por todo lo alto. Será el próximo 5 de diciembre, coincidiendo con el puente festivo, en el que está prevista una gran fiesta para disfrutar en familia. En la Praza do Concello ya están instalando la carpa, donde habrá de nuevo el Recuncho Gastronómico, con actividades para pequeños y mayores. 

El encendido está previsto para las 20.00 horas, y a continuación los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo ‘Tibu e os seus amigos’. También habrá una gran chocolatada en la carpa, gratuita para los asistentes, como es habitual, dando así comienzo al Nadal en Vimianzo.

