La Semana Tola de Feirauto comenzó con buen pie

Julio Lema muestra uno de los vehículos vendidos en esta jornada Mar Casal

La Semana Tola de Feirauto en Baio (Zas) comenzó con buen sabor de boca para los concesionarios participantes. Aunque las primeras horas de la mañana no invitaban demasiado a salir de casa debido a los intensos aguaceros, ya se produjeron las primeras ventas de la jornada.

En Talleres J. Lema lograron cerrar a primera hora la venta de un Volkswagen y un Mercedes de alta gama, por lo que la jornada no podía comenzar mejor. En general, el balance de la primera jornada es satisfactorio, con mucho ambiente y mucho interés por hacerse con algunos de los numerosos vehículos que ofrecen los establecimientos.

Sus responsables destacan las buenas condiciones de financiación que ofrecen, de hasta diez años y sin entrada, al tiempo que reiteran que es el momento adecuado para la compra de un vehículo. Además, los compradores ya pueden salir con el depósito lleno, puesto que se ofrecen cheques de 200 euros en combustible por cada venta. La semana de puertas abiertas continuará hasta el domingo 30, con precios especiales para esta Semana Tola en Baio, la capital del automóvil.