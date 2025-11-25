Mi cuenta

Soneira

Vimianzo adjudica la gestión del gimnasio a la empresa Dafit

Los precios se mantienen

Redacción
25/11/2025 22:20
Gimnasio de Vimianzo
Gimnasio de Vimianzo
Cedida
El Concello de Vimianzo ha adjudicado la gestión del gimnasio municipal a la empresa Dafit Entrenamiento Personal y Ocio, que se encargará del servicio a partir del 1 de diciembre. El concejal de Deportes, Sergio Miñones, y los socios fundadores de la empresa, Daniel Lema y Damián Espasandín, firmaron esta semana el contrato. Entre las principales novedades destaca la ampliación del horario, que será de 7:30 a 14:30 y de 15:30 a 22:30 horas. 

Además, el nuevo servicio incorpora actividades dirigidas como pilates o yoga dos horas a la semana durante los doce meses del año, frente a los ocho que ofrecía antes. También habrá una atención más personalizada. En cuanto a las tarifas, no varían con respecto a las anteriores. La matrícula cuesta diez euros; el abono individual adulto, 20 euros, y el especial, 15 euros; la entrada de día adulto cuesta 3,50 euros y la especial, 2,50. Las actividades dirigidas (2 horas semanales) tienen un precio de 10 euros por actividad.

