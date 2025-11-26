Alumnado de Baio se acerca a la represión franquista con la obra 'Coralia e Maruxa'

La autora de la obra con el alumnado de Baio en la presentación Cedida

Cari Camarero, conocida como Cari Ca, presentó este miércoles su obra ‘Coralia e Maruxa’ en el instituto Maximino Romero de Lema de Baio (Zas), en el que se retrata la vida de las hermanas Fandiño. A través de la historia de estas mujeres, esta publicación contribuye a dignificar y reivindicar la historia de todas las personas que fueron represaliadas, silenciadas y vejadas por el franquismo, sufriendo la limitación de las libertades personales y sociales, tal como explican desde el instituto.

El libro muestra como las hermanas Fandiño, que como muchas otras personas fueron silenciadas y represaliadas, decidieron en un momento determinado desafiar y revelarse contra las normas del régimen “ante a alternativa de esmorecer no silencio das paredes da súa casa”. Tomando como ejemplo la vida de Coralia y Maruxa, durante la presentación la autora propuso a toda la sociedad, especialmente a los más jóvenes, que no se dejen llevar por la situación actual en la que un determinado sector manifiesta una nostalgia del régimen franquista.

Cari Camarero animó al alumnado a luchar por las libertades, por la diversidad, por el respeto a la pluralidad y por la construcción de una sociedad justa y respetuosa. “Unha importante ensinanza da para a mocidade por parte de alguén que o viviu en persoa e que, coa súa firme paixón de mestra, continúa a formar a sociedade do futuro”, manifiestan desde el centro educativo.

La autora está presentando el libro por los diferentes centros educativos para mostrar la realidad del franquismo a los más jóvenes, coincidiendo con el 50 aniversario de su muerte. En la obra se presenta la realidad de las hermanas Fandiño, más allá de las conocidas como “as Marías” de la Alameda de Santiago.