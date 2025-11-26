Investigan a un conductor que circuló a 181 kilómetros por hora en el corredor Baio-Santa Irena

Radar de la Guardia Civil de Tráfico Cedida

La Guardia Civil investiga a un vecino de A Coruña que fue sorprendido circulando a 181 km/h en el corredor Baio-Santa Irena (Vimianzo), que tiene una limitación de velocidad de 90 km/h, según han informando fuentes de la Comandancia de A Coruña.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de noviembre, cuando una dotación del sector de Tráfico de la Guardia Civil, perteneciente al área de vigilancia de carreteras, estaba llevando a cabo un dispositivo de verificación de velocidad mediante radar láser. Los agentes detectaron un turismo que circulana por la VG-15 (Baio-Santa Irena) a 181 km/h, el doble de la velocidad permitida en ese tramo de la vía.

En un primer momento, resultó imposible dar alcance al coche e identificar al conductor, debido a las adversas condiciones meteorológicas que había en el momento, por lo que se hizo cargo de la investigación el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT).

Las pesquisas permitieron identificar al conductor, que ahora está investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, según dispone el artículo 379 del Código Penal.

Dicho código prevé para estos casos penas de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, trabajos en beneficio de la comunidad y, en cualquier caso, retirada del permiso del conducir entre 1 y 4 años.