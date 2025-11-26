Mi cuenta

Soneira

Mensajes y lecturas en el IES Ponte do Porto para rechazar la violencia machista

El martes se realizó un acto en el centro para expresar su rechazo a las violencias y este jueves continúan las actividades

Redacción
26/11/2025 21:12
Participantes en el acto del 25N este martes en el IES Pedra da Aguia
Cedida
El instituto Pedra da Aguia de Ponte do Porto (Camariñas) se sumó este martes a los actos del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para rechazar cualquier tipo de violencia machistas. El acto estuvo presidido por la alcaldesa, Sandra Ínsua, que leyó un manifiesto, acompañada de otros concejales y la técnica de Igualdade, Noelia Teijeiro, quien ayudó a realizar la pancarta principal del evento en el que se podía leer el slogan “Sempre vivas, sempre libres”.

 La pancarta fue elaborada por alumnado de tercero y cuarto de ESO, además de otros voluntarios del mismo centro educativo. Desde las tutorías de todos los cursos también se realizaron pancartas más pequeñas sobre el tema que fueron leídas por el alumnado durante la celebración. El broche final del acto lo puso el tema “Quen é a que canta?” de Fillas de Casandra y As Tanxugueiras. 

Este jueves desde la biblioteca del centro habrá “lecturas ao vivo” para hacer hincapié en el alumnado en la necesidad de denunciar cualquier conducta que tenga como fin la falta de respeto a las mujeres, tal como destacan desde el instituto. Este año se implicó especialmente a los más jóvenes en las actividades alrededor del 25N.

