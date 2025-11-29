La Semana Tola de Feirauto llega a su fin con buenos resultados

Unos clientes examinan un vehículo este sábado en Baio Raúl López Molina

La Semana Tola de Feirauto (Baio) cierra hoy sus puertas con unos resultados satisfactorios. A pesar de que el tiempo no acompañó en la jornada de este sábado, el balance es muy positivo en general. Así lo indicaba ayer Manuel Martínez, responsable de Automóviles Celmar.

La afluencia de público fue buena durante toda la semana. Para ayer las perspectivas eran también buenas, pero las intensas lluvias hicieron que hubiese menos gente. Aún así, hubo varios compradores para cerrar alguna operación. En las operaciones que se han materializado en estos días destacan los vehículos de tipo medio, entre los 14.000 y los 15.000 euros, tipo SUV (utilitario deportivo, turismos más altos sin llegar a ser todoterrenos), según explicó Manuel Martínez.

También se vendieron algunas furgonetas para trabajadores autónomos sobre todo, que ajustan sus gastos a finales de año. Vehículos híbridos Los vehículos híbridos son los más demandados en general en los últimos tiempos, puesto que ya quedan pocos que sean únicamente con los combustibles convencionales.

Los tres concesionarios de Baio, Automóviles Celmar, Talleres J. Lema y Manuel Montes, ofrecen descuentos importantes durante estos días de Semana Tola, además de contar con condiciones de financiación muy favorables. Por cada compra también regalan un cheque de 200 euros en combustible. Esta semana de puertas abiertas es la edición número 56 de Feirauto, una de las citas más consolidadas de la comarca en el sector de la automoción. Los concesionarios hoy abrirán solo hasta el mediodía.