Vimianzo volverá a brillar con luz propia este Nadal

Presentación del cartel navideño este sábado en Vimianzo Cedida

El Concello de Vimianzo presentó este sábado la programación navideña, con propuestas muy variadas dirigidas a todos los públicos, que harán “brillar” la localidad con luz propia, llenando las calles de vida, magia y espíritu festivo.

Para la alcaldesa, Mónica Rodríguez, el programa “reforza o noso compromiso coa cultura, o comercio local e a dinamización social, consolidando Vimianzo como un referente na Costa da Morte durante unhas datas tan especiais coma estas”. La regidora agradeció la implicación de todas las personas que hacen posible la programación “para vivir, un ano máis, un Nadal máxico”.

La concejala de Cultura, Rosa Blanco, quiso poner en valor estas fechas navideñas como un punto de encuentro de vecinos y visitantes. “É unha oportunidade para fortalecer o tecido comercial e mostrar todo o potencial de Vimianzo, un lugar vivo, acolledor e repleto de emocións”, añadió.

El pistoletazo de salida será el próximo viernes 5, con el encendido de las luces (20.00 horas) y la iluminación de la carpa, donde también tendrá lugar el espectáculo ‘Tibu e os seus amigos’ y una gran chocolatada gratuito. Ese mismo día se abre el Recuncho Gastronómico, donde tendrán lugar las diferentes actividades. La programación navideña volverá a contar con la campaña Mercabolas, pensada para dinamizar la actividad en el comercio local, que será presentada el día 6 de diciembre.

Música, magia y teatro serán las principales propuestas navideñas, que arrancarán el día 12 de diciembre con los Cantos de Nadal. Hasta el día 22 el grupo de gaitas O Revoltixo de Carantoña recorrerá las distintas parroquias, con una novedad este año. Las integrantes de Teté Teatro, Teresa, Sara y Caridad, ofrecerán sus “sketchs” para divertir a los vecinos en estos días. La pista de hielo, que ya es tradición en la localidad, volverá este año y será inaugurada el día 15.

En los días siguientes destacan las visitas y conferencias con Papá Noel y los más pequeños. El día 23 también comienza la Navidad en el castillo con el encendido del Cepo de Nadal. El día 22 empezarán las actividades del Concilia Nadal, donde los más pequeños podrán disfrutar en horario de mañana, de 10 a 14, con posibilidad del servicio de madrugadores desde las 8.00. También habrá un taller de cine para adolescentes.

Tras la apertura del Recuncho Gastronómico, la carpa se llenará de animación todos los días. Entre las propuestas destaca la fiesta infantil con Javi Solla el día 13, el concierto de Alana (día 20), recepción de Papá Noel (24) o la fiesta infantil de Fin de Año. Además en la Casa de Cultura habrá nuevas funciones con Os Bolechas, musical infantil o el monólogo de Touriñán el 6 de diciembre.