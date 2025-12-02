Mi cuenta

Diario de Ferrol

Soneira

El castillo de Vimianzo acoge una exposición de Olería Lista

Será inaugurada este jueves en la fortaleza medieval

Redacción
02/12/2025 22:10
Piezas de Alberto Lista en una exposición anterior en el castillo
Piezas de Alberto Lista en una exposición anterior en el castillo
EC
El castillo de Vimianzo acogerá una exposición de Olería Lista, en la que el público podrá descubrir múltiples piezas que reivindican que la olería no es sólo una expresión artística, “senón unha parte do noso patrimonio, cultura e das prácticas rituais”, tal como explican desde el Concello. La muestra incluye una cuidada selección de piezas creadas con cerámica artesanal elaborada en Buño, que transforman la tradición en diseño contemporáneo. 

En el taller se combinan manos expertas en el torno, nuevas herramientas digitales y mucha pasión que dan como resultado piezas únicas. La inauguración será mañana a las 10.30 horas. Desde el Concello animan a todas las personas “amantes da cultura e tradición a achegarse e mergullarse de cheo nunha arte que, sen dúbida, é parte esencial da Costa da Morte”. 

El artesano Alberto Lista, acaba de recibir el Premio Artesanía de Galicia 2025, gracias a una pieza elaborada en colaboración con el taller de marroquinería Coiro Tres Pés, que le fue entregado el lunes.

