Soneira

Recuncho Gastronómico y Cantos de Nadal para dinamizar Vimianzo

El grupo Teté Teatro acompañará al grupo de gaitas Revoltixo por las parroquias

Redacción
03/12/2025 19:41
En Vimianzo ya está todo listo para el encendido de las luces este viernes, con diversas actividades para animar el Nadal en la localidad. Antes del pistoletazo de salida abrirá el Recuncho Gastronómico dentro de la carpa de la Praza do Concello, con tres puestos en los que se servirá comida rápida, filloas y todo tipo de bebidas, entre otras cosas. Los puestos permanecerán abiertos todos los días en este puente festivo, de 12.00 a 00.00 horas. 

Además, como es habitual los Cantos de Nadal volverán a recorrer todas las parroquias durante estas fechas, con una novedad este año, ya que el grupo Teté Teatro acompañará al grupo de gaitas O Revoltixo de Carantoña, haciendo reír a los asistentes con las ocurrencias de Teresa, Sara y Caridad, las tres vecinas de Salto conocidas por sus populares ‘sketchs’. La primera parada de los Cantos de Nadal será en Castrelo el 12 de diciembre (20.00 horas), seguirán al día siguiente en Carantoña (18.00) y Pasarela (20.00). 

El lunes 15 será el turno de Carnés (18.00) y Vilar de Cereixo (20.00); el martes 16 llegarán a Baíñas (18.00) y Serramo (20.00); el 17, a Cambeda y Berdoias; el 18, a Treos y Tines; el 20 a Castromil, y el 22 estarán en Bamiro (18:00 horas), para rematar en el Praza do Concello de Vimianzo dos horas más tarde.

