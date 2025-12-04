Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

Olería de Buño en el castillo de Vimianzo

La fortaleza medieval acoge una muestra del joven Alberto Lista, ganador del Premio Artesanía de Galicia

Redacción
04/12/2025 22:14
Exposición de olería en el castillo
Exposición de olería en el castillo
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El joven oleiro Alberto Lista, de Buño, ganador del Premio Artesanía de Galicia, expone sus piezas en el castillo de Vimianzo, en la exposición inaugurada ayer. 

La alcaldesa, Mónica Rodríguez, destacó la importancia de los trabajos artesanales, piezas únicas de cerámica de Buño. “É un orgulo terte no noso castelo traballando o barro xunto con teus pais”, indicó la regidora reivindicando el valor de la olería. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El ideal gallego

Los ciberdelitos ganan cada vez más peso en la criminalidad de Carballo
A. Pérez Cavolo
Buzón mágico de Correos

Correos instala un buzón mágico en Carballo para las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos
Redacción
El alcalde y el párroco firman el convenio de colaboración

El Concello de Carballo y Cáritas renuevan el convenio para el centro de día de Verdillo
Redacción
Alumbrado navideño en Cerceda, que se encendió el fin de semana pasado

El mal tiempo condiciona los encendidos navideños en la comarca
Redacción