Olería de Buño en el castillo de Vimianzo

Exposición de olería en el castillo Cedida

El joven oleiro Alberto Lista, de Buño, ganador del Premio Artesanía de Galicia, expone sus piezas en el castillo de Vimianzo, en la exposición inaugurada ayer.

La alcaldesa, Mónica Rodríguez, destacó la importancia de los trabajos artesanales, piezas únicas de cerámica de Buño. “É un orgulo terte no noso castelo traballando o barro xunto con teus pais”, indicó la regidora reivindicando el valor de la olería.