Soneira

Miguel Ramos Pastoriza, del instituto de Baio, premio extraordinario de ESO

Es el único seleccionado en la Costa da Morte y uno de los 20 mejores expedientes de Galicia

Redacción
09/12/2025 21:07
Miguel Ramos recibe un obsequio en el centro
Miguel Ramos recibe un obsequio en el centro
Cedida
Miguel Ramos Pastoriza, alumno del instituto Maximino Romero de Lema de Baio (Zas), consiguió el premio extraordinario de ESO al rendimiento académico del curso 2024-2025. Fue el único estudiante de la Costa da Morte que logró este reconocimiento, que fue “froito do seu esforzo, dedicación e capacidade”, indican desde el centro.

 Para optar a este premio es necesario tener una media en los cuatro cursos de ESO superior a 9 puntos, y después superar una prueba de conocimientos del cuarto curso que se realiza en el mes de julio. Sólo se conceden 20 premios en toda Galicia, por lo que es necesario quedar entre los 20 primeros para obtener la distinción. 

Desde el instituto de Baio felicitan a Miguel Ramos “polo seu extraordinario rendemento ao longo de toda a etapa, que se ve reflictido neste premio, e animámolo a continuar nesta liña no futuro”, así como a su familia y al equipo docente que lo acompañó durante la etapa, que, indican, “son esenciais para este éxito”. 

Para el centro, los resultados de este alumno son “o reflexo dos bos resultados, da boa formación do noso alumnado e do seu éxito en todas as etapas educativas e que se comproba nas distintas probas externas (avaliacións de diagnóstico, PAU, …)”

