Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

Vimianzo adelanta la apertura de la pista de hielo para este sábado

El acto inaugural será a las 17.00 horas y habrá un primer pase gratuito

Redacción
12/12/2025 21:08
Pista de patinaje el pasado año en Vimianzo
Pista de patinaje el pasado año en Vimianzo
EC
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Vimianzo adelanta la apertura de la pista de hielo natural para esta tarde. La inauguración será a las 17.00 horas, con la asistencia de las autoridades locales. A continuación habrá un pase libre, entre las 17.00 y las 17.45 horas, en el que podrán entrar hasta 40 niños con entrada libre. 

La apertura de la pista estaba prevista para el lunes 15, por lo que los más pequeños ya tendrán oportunidad de disfrutar de las instalaciones en este fin de semana. Estará abierta durante las vacaciones navideñas.

 Este sábado también empiezan los Cantos de Nadal en Carantoña y Pasarela, y en la carpa de la Praza do Concello habrá una fiesta infantil con Javi Solla. El domingo, concierto de la asociación Trubisquiña.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Receta raviolis

Receta | Raviolis rellenos de champiñones y gambas con salsa de nata
Redacción
Carballo es el municipio de la zona que más población ha ganado

La Costa da Morte gana población por primera vez desde mediados de los años ochenta
Rosa Balsa Silveira
La coral Costa da Morte en un concierto en Carballo

Música coral en Cee y Corcubión para festejar la Navidad
Redacción
Acto de encendido de las luces en A Laracha

A Laracha y Muxía prenden la Navidad
Redacción