Vimianzo adelanta la apertura de la pista de hielo para este sábado

Pista de patinaje el pasado año en Vimianzo EC

Vimianzo adelanta la apertura de la pista de hielo natural para esta tarde. La inauguración será a las 17.00 horas, con la asistencia de las autoridades locales. A continuación habrá un pase libre, entre las 17.00 y las 17.45 horas, en el que podrán entrar hasta 40 niños con entrada libre.

La apertura de la pista estaba prevista para el lunes 15, por lo que los más pequeños ya tendrán oportunidad de disfrutar de las instalaciones en este fin de semana. Estará abierta durante las vacaciones navideñas.

Este sábado también empiezan los Cantos de Nadal en Carantoña y Pasarela, y en la carpa de la Praza do Concello habrá una fiesta infantil con Javi Solla. El domingo, concierto de la asociación Trubisquiña.