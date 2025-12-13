Vimianzo abre su pista de hielo

La alcaldesa con su grupo de gobierno en la inauguración C.V.

Vimianzo inauguró este sábado su pista de hielo, que ya pudieron estrenar numeros niños durante la tarde. Cerca de 40 niños disfrutaron del primer pase libre tras la apertura de las instalaciones.

Las entradas tienen un precio de 5 euros e incluyen los patines. La duración es de 45 minutos y se deja un cuarto de hora para el cambio de calzado. Las instalaciones estarán disponibles durante todas las vacaciones navideñas para disfrute de los vecinos.