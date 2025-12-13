Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

Vimianzo abre su pista de hielo

 Las instalaciones fueron inauguradas este sábado 

Redacción
13/12/2025 21:13
La alcaldesa con su grupo de gobierno en la inauguración
La alcaldesa con su grupo de gobierno en la inauguración
C.V.
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Vimianzo inauguró este sábado su pista de hielo, que ya pudieron estrenar numeros niños durante la tarde. Cerca de 40 niños disfrutaron del primer pase libre tras la apertura de las instalaciones.

 Las entradas tienen un precio de 5 euros e incluyen los patines. La duración es de 45 minutos y se deja un cuarto de hora para el cambio de calzado. Las instalaciones estarán disponibles durante todas las vacaciones navideñas para disfrute de los vecinos. 

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El Bergan celebrando el triunfo de la pasada jornada ante la Segoviana

El Bergan visita al Lealtad con el playoff a un puesto
Redacción
Julián López lanza a portería ante el Carballal

Victoria y cuarta plaza para el Xiria de balonmano
Redacción
Lubiáns-Oviedo Booling, este sábado

Remontada con goleada del Lubiáns
Redacción
Entrega de los premios del concurso fotográfico

Presentados medio centenar de trabajos al concurso fotográfico de A Laracha
Redacción