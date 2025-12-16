Mi cuenta

Abril Camino presentó el Premio Xerais de Novela en el IES de Baio

En el club de lectura presentó la obra‘Mulleres que viven xuntas’

Redacción
16/12/2025 22:11
La autora con los asistentes al Club de Lectura
La autora con los asistentes al Club de Lectura
EC
Abril Camino participó el lunes en el Club de Lectura de Adultos del IES Maximino Romero de Lema de Baio (Zas), donde presentó su libro ‘Mulleres que viven xuntas’ que fue galardonado con el XLII Premio Xerais de Novela. 

En la obra se visibiliza la historia de amor entre Chus e Isabel, dos mujeres de la generación de la posguerra española, que a pesar de ser pareja son totalmente contrapuestas en sus ideas y pensamientos. La autora reconoció durante el club de lectura que se trata de una historia mucho más común de lo que la sociedad quiere admitir, por lo que cree que con la lectura de este libro se contribuye a normalizar la situación. 

