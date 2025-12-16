Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

La prolongación de la autovía saldrá a licitación en las próximas semanas

portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular, Roberto Rodríguez, lo anunció este martes en el Parlamento

Redacción
16/12/2025 22:26
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular, Roberto Rodríguez, garantizó en el pleno del Parlamento gallego “el pleno compromiso del Gobierno gallego con la prolongación de la autovía de la Costa da Morte, con la planificación adecuada y la dotación presupuestaria precisa”. En concreto, avanzó que en las próximas semanas se licitará el tramo entre Santa Irene, en Vimianzo, y la carretera AC-432, con un presupuesto de 36,4 millones de euros. 

Además, en el primer trimestre de 2026 se licitará el contrato para la redacción del proyecto de construcción del siguiente tramo, que irá desde la AC-432 hasta Berdoias, completando 16,46 kilómetros de nueva vía entre Baio y Berdoias. 

Vía libre para licitar la prolongación de la autovía de la Costa da Morte hasta la AC-432

Más información

Rodríguez destacó que el objetivo de esta prolongación es dar continuidad al tramo existente entre Carballo y Baio, en servicio desde 2016, que ofrece casi 28 kilómetros libres de peaje y comunica los municipios de Carballo, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Zas y Vimianzo. La alternativa seleccionada se ejecutará como corredor desdoblable en el futuro y contará con carriles de adelantamiento en prácticamente toda su longitud.

Según Rodríguez, la nueva vía “resulta proporcionada a la demanda real y conforme a las directrices de ordenación del territorio de Galicia, garantizando además la accesibilidad al parque empresarial de Vimianzo mediante la AC-552 y su conexión con el enlace de Santa Irene”. 

Sobre los peajes de la AG-55 entre A Coruña y Carballo, el portavoz popular subrayó que la autopista consta de dos partes. Una de casi 28 kilómetros puesta en servicio en 2016 y libre de peaje, y otra de pago, aunque con tarifas “entre las más bajas de España”, en comparación con la AP-9, la autopista estatal más cara del país.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Una de las pancartas instaladas en los terrenos afectados por la expropiación

Los vecinos del Agra da Lagoa piden que la ciudad deportiva cambie de ubicación
A. Pérez Cavolo
Las manifestaciones de ayer delante del centro educativo CEIP Bergantiños

Profesores y familias de la Costa da Morte se movilizan contra los recortes educativos en los centros de enseñanza
Redacción
La autora con los asistentes al Club de Lectura

Abril Camino presentó el Premio Xerais de Novela en el IES de Baio
Redacción
Una acción del partido

El Baloncesto Laracha derrota al Arxil por un contundente 95-50
Redacción