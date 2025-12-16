La prolongación de la autovía saldrá a licitación en las próximas semanas

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular, Roberto Rodríguez, garantizó en el pleno del Parlamento gallego “el pleno compromiso del Gobierno gallego con la prolongación de la autovía de la Costa da Morte, con la planificación adecuada y la dotación presupuestaria precisa”. En concreto, avanzó que en las próximas semanas se licitará el tramo entre Santa Irene, en Vimianzo, y la carretera AC-432, con un presupuesto de 36,4 millones de euros.

Además, en el primer trimestre de 2026 se licitará el contrato para la redacción del proyecto de construcción del siguiente tramo, que irá desde la AC-432 hasta Berdoias, completando 16,46 kilómetros de nueva vía entre Baio y Berdoias.

Vía libre para licitar la prolongación de la autovía de la Costa da Morte hasta la AC-432 Más información

Rodríguez destacó que el objetivo de esta prolongación es dar continuidad al tramo existente entre Carballo y Baio, en servicio desde 2016, que ofrece casi 28 kilómetros libres de peaje y comunica los municipios de Carballo, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Zas y Vimianzo. La alternativa seleccionada se ejecutará como corredor desdoblable en el futuro y contará con carriles de adelantamiento en prácticamente toda su longitud.

Según Rodríguez, la nueva vía “resulta proporcionada a la demanda real y conforme a las directrices de ordenación del territorio de Galicia, garantizando además la accesibilidad al parque empresarial de Vimianzo mediante la AC-552 y su conexión con el enlace de Santa Irene”.

Sobre los peajes de la AG-55 entre A Coruña y Carballo, el portavoz popular subrayó que la autopista consta de dos partes. Una de casi 28 kilómetros puesta en servicio en 2016 y libre de peaje, y otra de pago, aunque con tarifas “entre las más bajas de España”, en comparación con la AP-9, la autopista estatal más cara del país.