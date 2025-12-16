Treinta cuatro promesas de la moda en el concurso de Noveis Deseñadores de Camariñas

Concursantes de Noveis Deseñadores en el último certamen Cedida

Un total de 34 jóvenes promesas de la moda participarán en el XXXII Concurso de Noveis Deseñadores, que se celebrará durante la XXXV Mostra do Encaixe De Camariñas Deputación da Coruña. Los finalistas proceden de diferentes lugares de Galicia y de otras ciudades de toda España, como Sevilla, Valencia, Santander, Madrid o Barcelona, entre otras.

La mayor parte de las personas seleccionadas pertenecen a los siguientes colegios: Valencia, Susa Suárez Santiago de Compostela, SD Mestre Mateo, Escuela Superior Sevilla de Moda, Barreira A+D, Estación Diseño de Granada, Artediez Madrid, Cesine Cantabria y Escuela Superior de diseño Goymar. En la pasarela de Camariñas presentarán un total de 28 colecciones en el evento que se celebrará en Semana Santa, como es habitual.

La concejala do Encaixe, Encarna Liñeiro, quiso “dar os parabéns a todas as persoas finalistas” y los animó a “traballar duro para, dentro duns meses, poder amosar todo o seu talento na pasarela da Mostra e poñerllo difícil ao xurado”. Los participantes deberán de elaborar sus respectivas creaciones con aplicaciones de encaje, la seña de identidad de este concurso. Un jurado profesional elegirá las colecciones ganadoras.