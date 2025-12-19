Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

SEA adjudica tres parcelas en los polígonos de Cee y Vimianzo

Beatriz Sestayo señaló que los datos de SEA continúan siendo muy positivos y confía en conseguir nuevos proyectos a corto plazo

Redacción
19/12/2025 18:46
Beatriz Sestayo, gerente de SEA
Beatriz Sestayo, gerente de SEA
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La sociedad estatal Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) celebró este vierns un consejo de administración en el que participaron Belén Medina y María Encina, presidenta y directora de promoción y colaboración de Casa 47 (antigua Sepes); Nicolás Vázquez, secretario general de Industria de la Xunta; Alberto de la Fuente, secretario general de la Delegación del Gobierno; y Beatriz Sestayo, gerente de SEA. El consejo resolvió la oferta pública correspondiente al proceso de comercialización de 2025, con la adjudicación de parcelas en los polígonos de Cee, Vimianzo, Catoira y Vilanova de Arousa.

 En el caso de Cee, Promociones Inmobiliarias Ramírez, SL, especializada en inversiones inmobiliarias, se hace con el derecho de compra de una parcela de 3.261 metros cuadrados de superficie. Asimismo, se aprobó la venta conjunta de dos parcelas en el parque de Vimianzo a la firma de fontanería de Eloy Castro Baña, que suman 2.427 metros cuadrados. Beatriz Sestayo señaló que los datos de SEA continúan siendo muy positivos y confía en conseguir nuevos proyectos a corto plazo.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Apunta a la necesidad de implantar más energía eólica en Galicia

La patronal eólica gallega lamenta que Meirama se quede sin planta de hidrógeno
Redacción
Pleno celebrado el jueves en Corcubión

El pleno de Corcubión aprueba modificar la ordenanza de la basura manteniendo las tasas
Redacción
El ideal gallego

Luz verde ambiental al nuevo parque empresarial de Cabana de Bergantiños
EP
Trabajadores de Mercadona en un supermercado

Mercadona concede una semana más de vacaciones y una gratificación extraordinaria a 110.000 empleados
Redacción