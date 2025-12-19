SEA adjudica tres parcelas en los polígonos de Cee y Vimianzo

Beatriz Sestayo, gerente de SEA Cedida

La sociedad estatal Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) celebró este vierns un consejo de administración en el que participaron Belén Medina y María Encina, presidenta y directora de promoción y colaboración de Casa 47 (antigua Sepes); Nicolás Vázquez, secretario general de Industria de la Xunta; Alberto de la Fuente, secretario general de la Delegación del Gobierno; y Beatriz Sestayo, gerente de SEA. El consejo resolvió la oferta pública correspondiente al proceso de comercialización de 2025, con la adjudicación de parcelas en los polígonos de Cee, Vimianzo, Catoira y Vilanova de Arousa.

En el caso de Cee, Promociones Inmobiliarias Ramírez, SL, especializada en inversiones inmobiliarias, se hace con el derecho de compra de una parcela de 3.261 metros cuadrados de superficie. Asimismo, se aprobó la venta conjunta de dos parcelas en el parque de Vimianzo a la firma de fontanería de Eloy Castro Baña, que suman 2.427 metros cuadrados. Beatriz Sestayo señaló que los datos de SEA continúan siendo muy positivos y confía en conseguir nuevos proyectos a corto plazo.