Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

El BNG reclama refuerzos médicos ante la saturación de los centros de salud de la zona

Los retrasos en citas de hasta 20 días obligan a pacientes a desplazarse a urgencias y al PAC

Redacción
20/12/2025 21:38
Protestas en el centro de salud de Camariñas por la situación | cedida
Protestas en el centro de salud de Camariñas por la situación | cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El BNG de la Costa da Morte reclama refuerzos médicos en los centros de salud de la comarca que se encuentran colapsados. Desde la formación nacionalista advirtieron de que “aínda non estamos no pico da gripe e algúns centros de atención primaria da bisbarra xa están saturados”. 

Ponen como ejemplo los casos de Vimianzo, donde se están dando citas para el 2 de enero; Cee, para el día 7; y Camariñas, para el 9.

“Unha demora de case vinte días no caso de Camariñas, por causas que descoñecemos, pero que en todo caso son inxustificábeis e deben solucionarse de forma inmediata”, señalaron desde el partido nacionalista, que subrayó que “esta situación provoca que os doentes teñan que desprazarse a outros centros, como o PAC ou as urxencias, que acaban tamén conxestionadas e saturadas”. 

Más médicos para Navidad

Desde la formación nacionalista exigen a la Xunta que refuerce el personal médico de estos centros durante el período navideño, “porque todos os anos pasa o mesmo e as zonas rurais sempre somos as máis prexudicadas”. 

El responsable comarcal del BNG, Xurxo Rodríguez, declaró que “desde a Xunta nunca fan previsión, sabendo que esta situación se repite todos os anos nesta época; a xente está desesperada cando colle unha cita e, por riba, non hai ninguén para dar unha explicación”. 

El portavoz nacionalista insistió en que “hai que reforzar con máis médicos estes centros, e canto antes, porque non é normal ter que esperar 19 días para ir ao médico, o que en moitos casos agrava as doenzas”. 

“Se esta é a Galicia que funciona do Partido Popular, que pidan logo cita en Camariñas; o peor é que nin a deputada do PP, que goberna na Xunta nin desde a alcaldía fan nada para denunciar esta situación e reclamar unha solución ante a consellería”, añadió Rodríguez. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Pleno celebrado el jueves en Corcubión

Los socialistas de de Corcubión pidieron unificar las cuotas de basura en Vilar y Quenxe
Redacción
El alcalde y el anterior propietario firmando el acuerdo | cedida

Ponteceso compra una parcela para convertirla en varias infraestructuras para Nemeño
Redacción
Papá Noel en su casa de Carballo

Papá Noel ya está en su casita de Carballo
Redacción
Participantes en el concurso de panxoliñas

La unión de coros As Salseiras de Caión y Xuvenil Santa María de Torás se proclamó ganadora con la panxoliña
Redacción