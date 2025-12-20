El BNG reclama refuerzos médicos ante la saturación de los centros de salud de la zona
Los retrasos en citas de hasta 20 días obligan a pacientes a desplazarse a urgencias y al PAC
El BNG de la Costa da Morte reclama refuerzos médicos en los centros de salud de la comarca que se encuentran colapsados. Desde la formación nacionalista advirtieron de que “aínda non estamos no pico da gripe e algúns centros de atención primaria da bisbarra xa están saturados”.
Ponen como ejemplo los casos de Vimianzo, donde se están dando citas para el 2 de enero; Cee, para el día 7; y Camariñas, para el 9.
“Unha demora de case vinte días no caso de Camariñas, por causas que descoñecemos, pero que en todo caso son inxustificábeis e deben solucionarse de forma inmediata”, señalaron desde el partido nacionalista, que subrayó que “esta situación provoca que os doentes teñan que desprazarse a outros centros, como o PAC ou as urxencias, que acaban tamén conxestionadas e saturadas”.
Más médicos para Navidad
Desde la formación nacionalista exigen a la Xunta que refuerce el personal médico de estos centros durante el período navideño, “porque todos os anos pasa o mesmo e as zonas rurais sempre somos as máis prexudicadas”.
El responsable comarcal del BNG, Xurxo Rodríguez, declaró que “desde a Xunta nunca fan previsión, sabendo que esta situación se repite todos os anos nesta época; a xente está desesperada cando colle unha cita e, por riba, non hai ninguén para dar unha explicación”.
El portavoz nacionalista insistió en que “hai que reforzar con máis médicos estes centros, e canto antes, porque non é normal ter que esperar 19 días para ir ao médico, o que en moitos casos agrava as doenzas”.
“Se esta é a Galicia que funciona do Partido Popular, que pidan logo cita en Camariñas; o peor é que nin a deputada do PP, que goberna na Xunta nin desde a alcaldía fan nada para denunciar esta situación e reclamar unha solución ante a consellería”, añadió Rodríguez.