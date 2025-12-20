El Mercado Artesán de Baio desafía al mal tiempo, muy animado en la primera jornada

Puesto de bolsos artesanales en el mercado de Baio Raúl López Molina

El Mercado Artesán de Baio (Zas) desafía al mal tiempo, con mucho ambiente durante la primera jornada. En el acto inaugural ya hubo mucha gente para disfrutar de los distintos puestos artesanales en los que se puede encontrar de todo un poco. Bolsos, regalos, ropa, flores e incluso peonzas son algunos de los productos que se ofrecen en la Praza Jorge Mira.

El mercado está organizado por el Concello de Zas, con la colaboración de la Asociación de Comercios, Hostelería y Servicios Baión. Tanto el alcalde, Manuel Muíño, como la presidenta de la entidad, Berta Reymúndez, destacaron la buena acogida del evento en esta segunda edición. “É unha satisfacción comprobar a resposta da veciñanza e das persoas visitantes, o que demostra que o Mercado Artesán de Baio é xa unha cita consolidada”, manifestó el regidor en el acto inaugural.

En esta primera jornada también hubo demostración al torno y taller de costura infantil con Ana Trasariz, una de las artesanas que participa en la feria con su marca de bolsos. Celso Sanmartín puso el broche de oro a la jornada. El mercado continúa hoy, domingo de feria. Además, habrá sesión vermú con el grupo O Tren da Unha, a partir de las 13.30 horas.

Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, habrá un espectáculo de magia con el mago Paco, y a las 18.30 horas está prevista la llegada de Papá Noel para llevar la magia y la ilusión a los más pequeños. El mercado cerrará sus puertas a las siete de la tarde.