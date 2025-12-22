Mi cuenta

Soneira

Diputación y Concello dan el paso definitivo para transformar la antigua lonja de Camariñas en el Museo dos Naufraxios

Firmado el convenio para llevar a cabo la primera fase con una inversión de 430.000 euros

Redacción
22/12/2025 18:40
Formoso e Ínsua, tras la firma del convenio
Formoso e Ínsua, tras la firma del convenio
Cedida
El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y la alcaldesa de Camariñas, Sandra Ínsua, firmaron este lunes el convenio de colaboración para financiar las obras de reforma del envolvente exterior de la antigua lonja y de la sala de exposiciones ‘Beti Donosti’, edificio en el que se ubicará el futuro Museo dos Naufraxios de Camariñas

La inversión total asciende a 430.000 euros, de los que la Diputación aporta el 76,7%, es decir, 330.000 euros, y el Concello asume el resto con fondos propios.

 Las obras permitirán recuperar un emblemático edificio en el puerto de Curbeiro, que se halla abandonado tras décadas sin uso ni mantenimiento. Este será el primer paso para la puesta en valor de un espacio público llamado a convertirse en un referente cultural vinculado a la memoria marinera y a los naufragios de la Costa da Morte. 

El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Jorge Roura Traseira. Contempla la reparación y consolidación estructural del inmueble, así como la reforma integral de su envolvente exterior, actuando fundamentalmente sobre cubiertas, fachadas y carpinterías con el objetivo de frenar el deterioro del inmueble, mejorar su eficiencia energética y garantizar condiciones adecuadas de salubridad y conservación. 

El proyecto mantiene el volumen general del edificio y su integración en el entorno portuario, apostando por una imagen renovada y respetuosa con la edificación original y con su carácter industrial y marinero. Además, esta primera fase no condiciona las futuras actuaciones de musealización interior, que se llevarán a cabo en una etapa posterior, una vez consolidada y protegida la envolvente del inmueble. 

González Formoso destacó que este convenio “es un ejemplo del compromiso de la Diputación con la recuperación del patrimonio público y con la dinamización cultural de los concellos de la Costa da Morte”. Según indicó, la antigua lonja “es un espacio cargado de historia” cuya rehabilitación lo convertirá en un referente cultural para la Costa da Morte. 

Por su parte, Sandra Insua puso en valor la importancia del proyecto. “Hablamos de un edificio que forma parte de la memoria colectiva de Camariñas y que llevaba años deteriorándose”. Gracias al este convenio con la Diputación “damos un paso decisivo para recuperarlo y para hace realidad el Museo dos Naufraxios, un proyecto muy ambicioso que pretende poner en valor nuestra relación con el mar y con la historia de la Costa da Morte”, afirmó.

Las obras, una vez finalizadas, permitirán disponer de une edificio estructuralmente consolidado y listo para afrontar la siguiente fase, en la que se acondicionará su interior y se hará la musealización. 

