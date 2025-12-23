Casa Rogelio de Baio deja 150.000 euros en tres décimos del Tercer Premio de la Lotería de Navidad

Los loteros de Baio, celebrando el Tercer Premio Mar Casal

Casa Rogelio de Baio, un local que abrió sus puertas en 1953, sigue repartiendo suerte entre su clientela.

En el mítico establecimiento se vendieron tres décimos del número 90693 que se corresponde al número 90693 del Tercer Premio del sorteo de la lotería de Navidad de este lunes.

Los billetes fueron expedidos por máquina y a cada uno de ellos le corresponde 50.000 euros.

Desde hace cosa de tres años el negocio está regentado por los hermanos Sara y Fernando Montero Valiña.

Es el cuarto premio que reparten este año en los distintos juegos de azar.

A principios de abril dieron un segundo premio de la Bonoloto y un mes más tarde repitieron con otro de seis aciertos que le valió a su poseedor una recompensa de 65.684 euros.

Casa Rogelio también repartió el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del 26 de abril de este año y a finales de octubre dio otro premio importante en La Quiniela.

La nueva visita de la suerte durante el sorteo de Navidad pilló a Sara Montero fuera de Baio. “Me enteré porque me llamaron de Loterías de A Coruña para decírmelo”.

Feliz por el nuevo premio que acaban de dar, explica que lleva muchos años trabajando en el negocio familiar y que tanto ella como su hermano llevan alrededor de tres años al frente del establecimiento: “El negocio de loterías fue de mi abuelo y luego pasó a mi padre. Éste hace cosa de tres año nos hizo el reparto para que los dos quedásemos con algo. En realidad, de momento seguimos de titulares los dos, somos una familia y lo que es de uno es de todos”, afirma.

Es la segunda vez que la suerte visita Casa Rogelio en el tradicional sorteo de cada 22 de diciembre. La primera fue en 2018 cuando vendieron un décimo del 03347, número del primer premio al que le correspondieron 400.000 euros por serie.

Tanto Sara como Fernando se muestran convencidos de que la racha va a continuar en el sorteo del día 6 de enero. “Que la gente se anime y venga a comprar para Reyes porque nosotros queremos seguir repartiendo suerte”, dicen.

La lotera desconoce si los tres décimos premiados cada uno de ellos con 50.000 euros se vendieron por separado o si se los tres fueron para la misma personas.

A últimas horas de la mañana de este lunes aseguraba desconocer la identidad del afortunado o afortunados, aunque espera que los 150.000 euros se queden en la zona.

"Somos un establecimiento que lleva abierto 72 años y por el que a diario pasa mucha gente, aunque lógicamente la gran mayoría son de Baio y su entorno por lo que ojalá el premio haya sido para alguno de ellos”.

Preguntada sobre si hay algún secreto para atraer a la suerte, Sara Montero pone el foco en “la constancia” y “en las muchas horas que trabajamos cada día. Para mí y para mi familia es un orgullo poder repartir tanta suerte entre amigos y vecinos”.

"¡Viva Baio"!

Con el discurrir de la mañana, la animación fue creciendo poco a poco en un local que también funciona como bar, ultramarinos, ferretería y estanco.

Muchos clientes se enteraron de lo sucedido al llegar y ver el gran revuelo que se había formado.

Los hermanos, ya ataviados con las clásicas camisetas y el cartel con el número premiado facilitado por Loterías, recibían efusivas felicitaciones, a la vez que atendían a los medios de prensa locales.

Una emocionada Sara descorchaba champán para brindar y agradecía las felicitaciones de clientes y amigos a la vez que daba rienda suelta a su alegría con gritos como “¡Viva Casa Rogelio! .¡Viva Baio!.

Superada la euforia del momento la lotera se acordaba del bar Miramar de Fisterra, que repartió 500.000 euros de un Quinto Premio: “Son receptores mixtos como nosotros que despachamos lotería por máquina, por lo que quiero darles la enhorabuena”.

También recordaba que Casa Rogelio dio otro premio muy sonado, un total de 927 millones de las antiguas pesetas, en el sorteo de La Primitiva de hace casi 25 años, concretamente del 11 de enero de 2001.