Soneira

Naturgy proyecta construir una planta de baterías en el enclave vimiancés de Monte Redondo

Es uno de los siete proyectos de almacenamiento que la compañía quiere añadir a su cartera de energías renovables

Redacción
23/12/2025 21:40
Trabajos de repotenciación del parque eólico de Monte Redondo
Trabajos de repotenciación del parque eólico de Monte Redondo
EC
Naturgy suma siete proyectos de almacenamiento con baterías a su cartera de renovable y se consolida como grupo referente en el impulso en España de esta tecnología, clave para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico y favorecer la transición energética. 

Dos de ellos irán emplazados en Galicia, uno en Vigo y otro en Monte Redondo, en Vimianzo, en donde la compañía ya cuenta con un parque eólico repotenciado. 

El resto de proyectos se ubicarán en Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia. 

Se trata de seis proyectos de hibridación de plantas renovables de la compañía y una batería stand alone conectada directamente a la red y ubicada en Vigo. 

La suma de estos nuevos proyectos eleva la cartera de almacenamiento con baterías de Naturgy en España a un total de 16 instalaciones.

 Algunas de estas plantas se encuentran ya en fase de construcción y comenzarán a operar en los primeros meses de 2026. 

Las siete nuevas actuaciones de almacenamiento impulsados por Naturgy han obtenido una financiación de 39 millones de euros en la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético cofinanciado con fondos Feder 2021-2027.

Estas instalaciones sumarán una potencia adicional de 100 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de 359 megavatios por hora (MWh).

Naturgy inició recientemente los trabajos de construcción de sus primeros proyectos de almacenamiento con baterías en España. Sumando los siete nuevos proyectos adjudicados en la última subasta, Naturgy suma ya una cartera de 16 instalaciones de almacenamiento con ayudas entre desarrollo y construcción, con una potencia total de 260 MW y 689 MWh de capacidad de almacenamiento. 

La inversión total en estos proyectos será de 140 millones de euros. Estos sistemas permiten almacenar energía renovable para suministrarla cuando sea necesario en momentos de escasa producción, flexibilizando la producción de energía renovable y garantizando su integración en el sistema. 

Naturgy ya cuenta con experiencia en el desarrollo de almacenamiento con baterías a nivel internacional.

