La Xunta licita la reforma integral del CEIP O Areal y el cambio de cubierta de O Cruce

Colegio O Areal de Camariñas EC

La Xunta ha licitado la obra de rehabilitación integral del CEIP O Areal de Camariñas, y el lunes también licitará el cambio de cubierta del CEIP O Cruce, en Cerceda. Ambas actuaciones, enmarcadas en el ‘Plan de nova arquitectura pedagóxica’, se llevarán a cabo a lo largo de 2026 con un presupuesto de más de 1,6 millones de euros, según informa la Consellería de Educación.

El grueso de la inversión se destina al colegio del Camariñas, con 1,1 millones de euros. El objetivo es renovar por completo la envolvente del centro para mejorar el confort térmico y la eficiencia energética de las instalaciones. El proyecto incluye el cambio de la cubierta por una nueva de panel tipo sándwich con aislamiento térmico, de un total de 1.726 metros cuadrados, así como la instalación de sistema SATE en los 1.864 metros cuadrados de fachadas.

Por otro lado, se cambiarán las 87 ventanas exteriores y las 69 puertas que todavía no han sido renovadas. También se incorporarán nuevas luminarias en el recinto exterior del colegio, ya que carece de las mismas, y se hará el acondicionamiento acústico interior del patio cubierto a base de chapas microperforadas de acero galvanizado lacado y panel interior de lana de vidrio.

En cuanto al interior del edificio, se instalarán 337 nuevas luminarias, falsos techos y se pintará, entre otras obras complementarias. La actuación en el colegio camariñán incluye también la mejor de accesibilidad del centro, con la construcción y adecuación de ramplas desde los patios hasta el colegio y la redistribución del núcleo de aseos de la planta baja para crear dos baños adaptados.

En lo que se refiere a la obra en el CEIP O Cruce de Cerceda, cuenta con una inversión de medio millón de euros para cambiar la parte de la cubierta que todavía no fue renovada tras los graves daños sufridos durante el temporal Martinho, el 20 de marzo del pasado 2025. Las familias reclaman una reforma integral del colegio, señalando que, si bien los desperfectos provocados por el temporal actuaron como desencadenante, los problemas estructurales del colegio son anteriores y vienen de lejos.

Los trabajos que se licitarán el lunes afectan a una superficie total de 2.135 metros cuadrados de cubiertas. Parea ello se empleará el mismo sistema que en las ya cambiadas: un panel sándwich de 30 milímetros de espesor colocado sobre una subestructura metálica de pórticos y correas apoyados sobre forjado existentes, con aislamiento bajocubierta de poliestireno. Se modificará alguna de las cubiertas, pasando de ser de una a dos aguas, respetando en cualquier caso la pendiente existente, y se colocarán nuevas bajantes.

Las obras en los colegios de Camariñas y Cerceda son las primeras licitadas para 2026 de las 16 previstas para toda Galicia, con una inversión global de mas de 16 millones de euros.