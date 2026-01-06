Mi cuenta

Diario de Ferrol

Soneira

El BNG de Camariñas reitera la necesidad urgente de mejorar la DP-1601

Da la voz de alarma tras un nuevo accidente

Redacción
06/01/2026 22:51
Estado en el que quedó el último vehículo accidentado en la zona
Estado en el que quedó el último vehículo accidentado en la zona
Cedida
El BNG de Camariñas reitera a través de un comunicado la “necesidad urgente” de llevar a cabo una mejora integral en la carretera provincial DP-1601, que une Ponte do Porto con Camelle, después de que el pasado sábado se produjese un nuevo accidente con el resultado de una persona herida.

Los nacionalistas afirman que esta vía “cada vez está peor” y que en los dos últimos años ha registrado más de veinte siniestros. “No llega con un simple asfaltado”, señala el BNG, que pide una actuación integral para mejorar el trazado y la seguridad de la carretera. Por ello, afirman que seguirán reclamando a la Diputación de A Coruña que actúe de forma urgente; “no podemos permitir que se nos siga ninguneando”, indican. El portavoz municipal, Xurxo Rodríguez, presentó en septiembre de 2025 una moción en el pleno municipal para instar a la Diputación a que dispusiese de presupuesto para realizar dicha reforma.

