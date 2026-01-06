La suerte vuelve al bar Quiniela de Zas, con un décimo del Primer Premio del Niño

Los responsables del local y clientes brindan por el premio Mar Casal

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño ha dejado su pellizco en la Costa da Morte, con un décimo del Primer Premio vendido en el bar Quiniela de Zas. El número 06703, que estuvo tan repartido por toda Galicia, también se selló en este mítico establecimiento, con una larga trayectoria en los juegos del azar, aunque es la primera vez que da un premio de la Lotería de Navidad y de Reyes.

Fue un boleto de máquina y con un número bajo, con ceros, de esos que no suelen gustar a los clientes, tal como reconocían desde el local. Sin embargo, parece desmontarse el mito de los números feos y de que la suerte sólo sonríe en los décimos tradicionales, puesto que en la Lotería de Navidad también ocurrió lo mismo con los boletos premiados en Baio (Zas) y en Fisterra.

El agraciado con este Primer Premio recibirá 200.000 euros. Los responsables del Quiniela, Rosalía Ferreiro y Manuel Domínguez, se mostraban muy satisfechos por repartir de nuevo la suerte y confesaban desconocer a la persona agraciada. De todas formas, señalaron que hay más de un 90% de posibilidades de que se trate de alguien de la zona. De hecho, los rumores se incrementaron durante toda la jornada apuntando a un vecino del propio municipio.

El bar Quiniela de Zas, con más de 30 años de negocio y administración de lotería, es el establecimiento que más dinero ha repartido de la zona, aunque no es el que más premios ha dado, tal como recordaba ayer Manuel Ferreiro. En el pasado mes de noviembre se cumplieron 20 años desde que dieron la Euromillones de 45 millones de euros, el premio más alto de la historia que se recuerda, que tuvo un único acertante.

Se da la circunstancia de que el agraciado también fue un vecino de Zas, y ayer se encontraba en el bar cuando se supo que la suerte había sonreído de nuevo al Quiniela; de ahí que las miradas se posaran de nuevo en él. Sigue jugando de vez en cuando, por lo que podría haber sido de nuevo el afortunado. El 1 de noviembre de 2017 el mismo establecimiento repartía 2,5 millones de euros de la Bonoloto, que también recayeron en otro vecino del municipio de Zas.

Aunque la cuantía del primer premio de El Niño que tocó ayer es muy inferior, todas las papeletas apuntan a que es alguien de la zona, sobre todo si se atiende a la trayectoria de este local. “Temos un currículum bo”, destacaba ayer Manuel Domínguez repasando los premios más importantes.

Reconoció, además que las ventas fueron buenas tanto en la campaña de Navidad como en la de Reyes, mejores que el año anterior, y que este premio es un nuevo aliciente para las próximas ventas. “Esto luce moito no currículum e sempre se nota despois nas ventas”, confesó Domínguez. Y ratificando el refrán de “en casa de herrero cuchillo de palo”, reconoció que habitualmente él y su esposa juegan uno o dos décimos, pero siempre de los que no tocan. También dieron otros premios en la Lotería Nacional y en la Primitiva, que ahora han culminado con el Primer Premio de Reyes.