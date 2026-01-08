Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

La Mostra do Encaixe de Camariñas quiere ser un referente internacional

La Diputación firmó un convenio con el Concello, con la aportación de 120.000 euros

Redacción
08/01/2026 21:28
Desfile el pasado año en la Mostra do Encaixe
Desfile el pasado año en la Mostra do Encaixe
IG
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la alcaldesa de Camariñas, Sandra Ínsua, firmaron el convenio de colaboración para la financiación de la 34ª edición de la Mostra do Encaixe Deputación da Coruña, celebrada en el mes de abril del pasado año. El acuerdo concreta el compromiso de la Diputación con este evento y marca el inicio del trabajo conjunto de esta edición (a comienzos de abril), con la voluntad de seguir mejorando una cita de referencia internacional. 

El organismo provincial apoya el evento con 120.000 euros, algo más del 70% de la inversión total, que asciende a 170.795 euros. El resto está financiado con fondos propios del Concello de Camariñas. La Mostra do Encaixe cuenta con el apoyo del organismo provincial desde hace más de tres décadas. En este tiempo se ha consolidado como uno de los grandes eventos culturales y turísticos de Galicia, situando a Camariñas y a toda la Costa da Morte en el mapa mundial de la artesanía, de la moda y del diseño en cada Semana Santa.

 González Formoso subrayó que el respaldo de la Diputación es “unha aposta firme e continuada por un evento que define a nosa identidade e que combina tradición, cultura, innovación e desenvolvemento económico”. Además, ratificó su apoyo “permanente” y anunció que ya están trabajando juntos para que la próxima edición sea aún mejor. Para la Diputación, la Mostra es un ejemplo de como el patrimonio cultural puede convertirse en un motor de economía local y turismo sostenible, generando oportunidades y manteniendo viva esta tradición artesanal única. 

La alcaldesa de Camariñas destacó que la “cooperación coa Deputación é clave para garantir a estabilidade e o crecemento da Mostra”, además de agradecer su “compromiso continuado” con este evento consolidado. Sandra Ínsua mostró su intención de “seguir mostrando ao mundo o traballo das palilleiras, apoiar o talento novo e facer da Mostra un espazo cada vez máis atractivo e ambicioso”. 

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Zona de las atracciones de las fiestas de San Xoán de Carballo

Carballo impulsa la creación de un mapa estratégico de ruido
A. Pérez Cavolo
Vista de la playa de Traba, en el municipio de Laxe

Limpieza en las playas de Traba y de Malpica este sábado
Redacción
Una sesión de baile en Cabana

Cabana retoma los bailes de mayores este domingo con Rocío Pérez
Redacción
Los animales en el templo durante la misa el pasado año

Noicela prepara la fiesta de Santo Antón de Abade, con la tradicional bendición de mascotas
Redacción