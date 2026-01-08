La Mostra do Encaixe de Camariñas quiere ser un referente internacional

Desfile el pasado año en la Mostra do Encaixe IG

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la alcaldesa de Camariñas, Sandra Ínsua, firmaron el convenio de colaboración para la financiación de la 34ª edición de la Mostra do Encaixe Deputación da Coruña, celebrada en el mes de abril del pasado año. El acuerdo concreta el compromiso de la Diputación con este evento y marca el inicio del trabajo conjunto de esta edición (a comienzos de abril), con la voluntad de seguir mejorando una cita de referencia internacional.

El organismo provincial apoya el evento con 120.000 euros, algo más del 70% de la inversión total, que asciende a 170.795 euros. El resto está financiado con fondos propios del Concello de Camariñas. La Mostra do Encaixe cuenta con el apoyo del organismo provincial desde hace más de tres décadas. En este tiempo se ha consolidado como uno de los grandes eventos culturales y turísticos de Galicia, situando a Camariñas y a toda la Costa da Morte en el mapa mundial de la artesanía, de la moda y del diseño en cada Semana Santa.

González Formoso subrayó que el respaldo de la Diputación es “unha aposta firme e continuada por un evento que define a nosa identidade e que combina tradición, cultura, innovación e desenvolvemento económico”. Además, ratificó su apoyo “permanente” y anunció que ya están trabajando juntos para que la próxima edición sea aún mejor. Para la Diputación, la Mostra es un ejemplo de como el patrimonio cultural puede convertirse en un motor de economía local y turismo sostenible, generando oportunidades y manteniendo viva esta tradición artesanal única.

La alcaldesa de Camariñas destacó que la “cooperación coa Deputación é clave para garantir a estabilidade e o crecemento da Mostra”, además de agradecer su “compromiso continuado” con este evento consolidado. Sandra Ínsua mostró su intención de “seguir mostrando ao mundo o traballo das palilleiras, apoiar o talento novo e facer da Mostra un espazo cada vez máis atractivo e ambicioso”.