La Xunta anuncia la rehabilitación integral del colegio de Baio

Román Rodríguez en su visita al IES de Baio este viernes Mar Casal

La Consellería de Educación anunció que tiene en marcha la redacción del proyecto de rehabilitación integral del colegio Labarta Pose de Baio (Zas). Afirmó que cuando esté listo todo el expediente se licitarán las obras, que, según las primeras previsiones se sitúan alrededor de un millón de euros.

Desde este departamento indicaron que el conselleiro Román Rodríguez así se lo comunicó ayer al alcalde, Manuel Muíño, durante su visita al instituto de Baio. El anuncio coincide, precisamente, con las quejas del Concello de Zas y de la ANPA del centro, quien denunció la falta de mantenimiento de las instalaciones a través de sus redes sociales.

Desde el Ayuntamiento de Zas también lamentaron que estas actuaciones no se incluyesen en los presupuestos autonómicos, a pesar del compromiso adquirido hace dos años con la Xunta, por lo que pidieron una reunión urgente para hablar de este asunto. El Gobierno local indicó que lleva desde entonces trabajando de forma coordinada con la ANPA, la dirección del centro y con la Consellería para impulsar las mejoras necesarias en el edificio del centro escolar, como el cambio de cubierta y actuaciones en el comedor, entre otras cosas.