Román Rodríguez reivindica la educación en rural con dos premios nacionales en Zas

El conselleiro con los docentes en su visita al instituto de Baio Mar Casal

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, destacó el “orgullo” que representan los docentes Lorena Cerdeira (del CPI Zas), Fina Paulos y Óscar Rey (del instituto de Baio), en su trabajo diario como “máximos expoñentes da profesionalidade ao servizo da calidade do sistema educativo galego, nomeadamente no rural e nun ámbito tan sensible como as novas tecnoloxías”.

Así lo manifestó el titular de Educación durante su visita al IES Maximino Romero de Lema de Baio, en la que felicitó personalmente a los docentes ganadores de los I Premios Nacionales a Experiencias Educativas que fomentan en el alumnado las competencias digitales y STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Rodríguez reivindicó el papel de la educación en el medio rural, destacando que los dos centros premiados se encuentran en este ámbito y en el mismo concello de Zas, situándose al mismo nivel que los de grandes zonas urbanas.

Román Rodríguez, que estuvo acompañado de la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, subrayó la importancia de que la enseñanza en Galicia se sitúa a la cabeza en resultados en ciencias, equidad o igualdad, tal como avalan los informes comparativos a nivel internacional y estatal. Algo que, dijo, “non é froito da casualidade, senón do esforzo, implicación e bo facer” que desarrolla el profesorado en su trabajo diario en las aulas y que “Lorena, Fina e Óscar son un faro no que mirarnos”.

Lorena Cerdeira Núñez consiguió el primer premio con el trabajo “Clics seguros en Zas”. El principal objetivo es sensibilizar al alumnado de ESO sobre los riesgos y amenazas que hay en los dispositivos electrónicos y en la red, fomentando un uso seguro de la tecnología. El segundo puesto fue para Fina Paulos y Óscar Rey con “Miño en xogo”. Se trata de un juego en el que se combina la tradición y la tecnología para conocer la diversidad, la historia, la geografía y el patrimonio de Galicia.

Los autores de los trabajos los presentaron ayer en el instituto durante la visita del conselleiro. Las dos propuestas parten de diferentes programas puestos en marcha por la Xunta para favorecer la competencia digital entre el alumnado, en concreto del proyecto cREAgal, la plataforma de contenidos educativos en abierto que impulsa la Consellería, y de los Polos Creativos.

El conselleiro de Educación, además de subrayar la “profesionalidad” y la “vocación” de los docentes galardonados, elogió el papel de todo el profesorado de los respectivos centros, lo que hace posible hacerse con estos premios a nivel nacional. Además, Román Rodríguez aprovechó su visita al instituto de Baio para anunciar que se convocarán 1.601 plazas en las oposiciones de Educación que se celebrarán en los próximos meses, de las que más del 86% serán de acceso libre.

El número de plazas por cada especialidad se concretará en las próximas semanas para presentarlas a las distintas organizaciones sindicales. El conselleiro indicó que así se continuará mejorando las condiciones de los docentes y afirmó que Galicia es la comunidad con menos porcentaje de interinos en el sistema educativo en toda España.

También aseguró que gracias a esta nueva convocatoria, se volverán a mejorar las ratios en las aulas, que según dijo, se sitúan actualmente entre las mejores del país, gracias a mantener el mismo nivel de contratación de profesorado a pesar de la caída en el número de alumnado.