Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

La prueba de Resistencia BTT de Camariñas cerrará el circuito gallego

Se llevará a cabo el domingo 8 de febrero, con salida de la playa de Ariño

Redacción
12/01/2026 20:12
Presentación de la prueba BTT en Camariñas
Presentación de la prueba BTT en Camariñas
Cedida
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La prueba ‘3H Resistencia Concello de Camariñas’ de BTT, organizada por la Peña Ciclista Baikers do Vilán en colaboración con el Concello, volverá a formar parte de la Copa Galicia de Resistencia, coordinada pola Federación de Ciclismo Galega. Fue presentada ayer por la alcaldesa, Sandra Insua; el concejal de Deportes, Fabián Canosa; el tesorero de la PeñaBaikers do Vilán, Marcos Martínez; y el secretario, Pedro Romar. 

La cita será el domingo 8 de febrero, con salida de la playa do Ariño, siendo una de las seis pruebas de las que contará el campeonato a lo largo del año. Comenzaron en Lousame (4 enero), Noia (11) y seguirán en Meis (18), Muros (25) y Narón (1 febrero). Las inscripciones serán en la web de la Federación Galega. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Campo de fútbol municipal de Verdillo

Carballo invertirá casi 62.000 euros en mejorar el campo de fútbol de Verdillo
A. Pérez Cavolo
Vista de la playa ceense de Lires

La calidad del agua de la playa ceense de Lires sigue siendo insuficiente para el baño
A. Pérez Cavolo
Una escena de la obra "Papel 2.0"

El IES Alfredo Brañas acoge una función para prevenir el acoso escolar
Redacción
Taller de inteligencia emocional en Lemaio el primer día

Afaber lleva a Lemaio sus talleres de inteligencia emocional
Redacción