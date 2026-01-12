La prueba de Resistencia BTT de Camariñas cerrará el circuito gallego

Presentación de la prueba BTT en Camariñas Cedida

La prueba ‘3H Resistencia Concello de Camariñas’ de BTT, organizada por la Peña Ciclista Baikers do Vilán en colaboración con el Concello, volverá a formar parte de la Copa Galicia de Resistencia, coordinada pola Federación de Ciclismo Galega. Fue presentada ayer por la alcaldesa, Sandra Insua; el concejal de Deportes, Fabián Canosa; el tesorero de la PeñaBaikers do Vilán, Marcos Martínez; y el secretario, Pedro Romar.

La cita será el domingo 8 de febrero, con salida de la playa do Ariño, siendo una de las seis pruebas de las que contará el campeonato a lo largo del año. Comenzaron en Lousame (4 enero), Noia (11) y seguirán en Meis (18), Muros (25) y Narón (1 febrero). Las inscripciones serán en la web de la Federación Galega.