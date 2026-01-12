Soneira
La prueba de Resistencia BTT de Camariñas cerrará el circuito gallego
Se llevará a cabo el domingo 8 de febrero, con salida de la playa de Ariño
La prueba ‘3H Resistencia Concello de Camariñas’ de BTT, organizada por la Peña Ciclista Baikers do Vilán en colaboración con el Concello, volverá a formar parte de la Copa Galicia de Resistencia, coordinada pola Federación de Ciclismo Galega. Fue presentada ayer por la alcaldesa, Sandra Insua; el concejal de Deportes, Fabián Canosa; el tesorero de la PeñaBaikers do Vilán, Marcos Martínez; y el secretario, Pedro Romar.
La cita será el domingo 8 de febrero, con salida de la playa do Ariño, siendo una de las seis pruebas de las que contará el campeonato a lo largo del año. Comenzaron en Lousame (4 enero), Noia (11) y seguirán en Meis (18), Muros (25) y Narón (1 febrero). Las inscripciones serán en la web de la Federación Galega.