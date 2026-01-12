Un repaso por los fondos europeos en el instituto de Ponte do Porto

Vista de los paneles informativos en el centro de Ponte do Porto EC

El IES Pedra da Aguia de Ponte do Porto (Camariñas) acoge desde ayer una exposición sobre fondos europeos, que se podrá visitar hasta el día 26 de enero. Consta de 16 paneles expicativos de gran tamaño, que hacen un repaso, desde lo global hasta lo local, del desarrollo experimentado en Galicia en los últimos 35 años gracias a fondos y programas comunitarios como el FSE o el FEDER.

Las láminas fueron cedidas de forma temporal por la Consellería de Facenda y hasta junio viajará por otros cinco centros educativos. El préstamo de produce dentro del programa experimental del Plan Proxecta+ 2025-2026 “Fondos Europeos”, en el que participa el instituto camariñán, que pretende difundir con ejemplos prácticos aquellos ámbitos en los que en Galicia se desarrollaron proyectos emblemáticos y de impacto con los fondos europeos, tanto en el ámbito de la inclusión social como en los de mejora educativa, construcción de infraestructuras, investigación e innovación.

Así, el alumnado de 4º de ESO conocerá el proceso de constitución de la Unión Europea, sus principios y valores y el papel fundamental de la cohesión económica y social. La muestra podrá visitarse en horario escolar, de 9.00 a 14.30 horas.